米国経済と通貨の安定を担う中央銀行の独立性が、大きく揺らいでいる。世界経済に影響が広がりかねない。憂慮すべき事態だ。

米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、自身が刑事捜査の対象になっていることを公表した。

FRB本部の改修工事を巡り、議会で虚偽の証言をした可能性があるとして、司法省から大陪審への召喚状が届いたという。

中央銀行のトップが捜査を受けるのは異例だ。パウエル氏は声明で「政権による脅迫と継続的な圧力の一環」と非難した。トランプ大統領の意向に沿わない金利政策が捜査につながったとみている。

トランプ氏は消費や投資を促すため、利下げを求めていた。インフレを過熱させる懸念から慎重に利下げを進めるFRBへの不満を隠さず、パウエル氏をたびたび批判している。

パウエル氏はトランプ氏の言動を静観していたが、反発する姿勢を鮮明にした。露骨な政治圧力に対する危機感の表れだろう。

物価や通貨の安定を守る番人と呼ばれる中央銀行は、政治介入を許さない独立性が重要である。

目先の景気回復を重視しがちな政治とは一線を画し、中長期的な観点で金融政策を判断しないと経済に混乱をもたらすからだ。

トランプ氏にはそうした思慮がうかがえない。5月に議長の任期を終えるパウエル氏の後任に、利下げに積極的な人物を起用する考えを示している。中央銀行を意のままに操ろうとする態度は厳に慎むべきだ。

米ドルは世界の基軸通貨である。FRBの政策が時の政権の都合に左右されるようでは信頼が低下する。世界経済を不安定にする事態は避けなければならない。

他国の金融当局も懸念を強めている。欧州中央銀行（ECB）をはじめ主要中央銀行の総裁たちは、パウエル氏への連帯を表明する共同声明を発表した。

日銀の植田和男総裁の名前が共同声明になかったのは残念でならない。

連帯しなかったことについて、日銀の担当者は「他国の中央銀行の対応についてコメントするのは差し控える」と述べた。トランプ政権への配慮が必要なのだろうか。

共同声明には米国の同盟国である英国、韓国の総裁も署名した。日本の中央銀行としての姿勢が問われる。

日銀の独立性も改めて意識しておきたい。高市早苗首相はかつて、利上げをけん制する発言をした。首相就任後は日銀の政策判断を尊重する考えを強調している。今後も基本原則を徹底すべきだ。

FRBの動向は当分の間、不透明な状況が続く可能性がある。日銀を含め、他国の中央銀行の適切な政策運営がより重要となる。