60代歌人、40歳で出産した息子が東日本大震災で精神的に病んだ経験を告白
歌人の俵万智氏が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
俵万智氏 ＝テレビ朝日提供
「サラダ記念日」で一世を風靡した歌人の俵氏も現在60代。シングルマザーとして40歳で出産したが、息子は小学1年時に、仙台で東日本大震災に遭い、精神的に病んでしまったそう。それを見かねた俵氏は母子2人で石垣島に移住、自然の中で子育てをするうちに息子は元気を取り戻し、現在は大学で母と同じ国語学を専攻しているという。
俵氏の父は物理学者で、常に娘の活躍を応援していたが、2年前に91歳で他界。子供の頃から父親が大好きだった俵氏は、その追悼のために「白き父」という連作の短歌を発表し弔ったという。
