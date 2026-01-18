¡Ö35Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç¡È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¡É¡×¡Ö29ºÐ¤Ç¡ÈÅ¾¿¦¡É¤ò·èÃÇ¡×¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡Ä»ä¤Î¡È°ì¤«È¬¤«¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 17:00¡Á20:00¡ËËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ"¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷"¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤äËÜ²»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯"¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò" ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°ì¤«È¬¤«°Æ·ï ¡ÁÅÒ¤±¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½é¤ÎÀÜµÒ¶È¤ËÄ©Àï
29ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯11·îº¢¤ËÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ë¡¢1·îÃæ½Ü¤«¤éÆ¯¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÜµÒ¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢¾å»Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡È¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡É¤Èµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© ÃËÀ¡Ë
¢¡ÂçÀÚ¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤¹
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò35Ç¯¥í¡¼¥ó¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â°·¤ï¤ì¤ë¤½¤³¤½¤³ÍÌ¾¤Ê¾¦Å¹³¹¤¬¤¢¤ê¡¢1³¬¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»¤ß»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤ÆÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢28Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¤¢¤Þ¤êÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î²ÁÃÍ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤â½ª¤ï¤ê¡¢Ëè·î¤Î´ÉÍýÈñ¡õ½¤Á¶Èñ¤Î¤ß¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤«È¬¤«¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¡ª ÂçÀÚ¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡ÊÅìµþÅÔ 58ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡ºÊ¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ù¤¤«¡Ä
°ÊÁ°¡¢·ëº§»ØÎØ¤òÊ¶¼º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤º¤Ã¤È¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¿¦¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é»ØÎØ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤Âç¤¢¤»¤ê¡ª ¤É¤³¤Ç¤Ê¤¯¤·¤¿¤Î¤«¤â¸«Åö¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¿¦¾ì¤äÅÅ¼Ö¡¢¹Ô¤µ¢¤ê¤ÎÆ»¤Þ¤ÇÁ´ÉôÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ù¤¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Î¥º§¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ç¤â¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³ëÆ£¤·¤Ä¤Ä¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÊó¹ð¡ª »ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È»ØÎØ¤Ï²È¤ÎÀöÌÌ½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Î¥º§¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ÊÅìµþÅÔ 39ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë²Ý¶â¡ª
¿ô¥õ·îÁ°¤«¤é¡ÈÈà½÷¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»×¤¤¤¤Ã¤Æ²Ý¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤¬¥×¥íÌîµå´ÑÀï¤Ç¡¢¤¤¤ÞÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î¤È¤³¤í»¨ÃÌ¤À¤±¤Î¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÌîµå´ÑÀï¤òÍ¶¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀéÍÕ¸© 23ºÐ ÃËÀ¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
