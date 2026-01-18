年末年始にはコミックマーケットをはじめ、アイドルやバンドのコンサートなど様々なイベントが開催された。そうした会場で販売されてきたグッズが、フリマサイトやオークションサイトで転売される例が続出している。特に、東京・有明で開催される「コミックマーケット」で頒布された同人誌やグッズの転売はいつも大きな議論を呼ぶ。

転売が相次ぐ背景には、企業が製作するグッズとは異なり、同人誌などはあくまで個人が製作するグッズという事情がある。後者の場合、通販などの対応ができないサークルも多く、さらに“地方在住者の需要の高さ”も転売を加速させる要因のようだ。転売の規制をすべきという意見は根強いが、地方と首都圏の格差をますます広げるのではないかという指摘もあるのだ。【文・取材＝宮原多可志】

【写真】東京ビッグサイトとコミックマーケットの風景

1日で会場を回り切れない

コミケは日本最大級の動員数を誇るイベントであり、会場（東京ビッグサイト）確保の都合により、例年お盆と年末に開催されている。この時期は言うまでもなく新幹線や高速バスの価格が高騰する繁忙期で、予約もとりにくくなる。そのため、有明まで手軽に行ける首都圏在住者と比べると、地方在住者には極めてハンデが大きいイベントである。

転売は悪と見做されがちだが

コロナ騒動後のインバウンド観光客の増加や、円安に伴う著しい物価高などの影響で、交通費や宿泊費が軒並み高騰している。地方在住者にとっては、東京との往復だけで数万円かかるのもザラだ。そのため、頒布価格よりも1万円割高になる程度なら「転売屋から買う方が安い」という事態になっている。

コミケでは同人誌を買うために数時間並ぶことも珍しくない。そのうえ近年は2日間しか開催されず、買い物に充てられる時間は1日目が6時間30分、2日目は5時30分しかなく、複数のサークルで買い物をしたい人は時間内で回り切れないこともある。そして、もっとも深刻なのは、並んだのに完売してしまって買えないリスクがあることだ。

会場も混雑するため、人混みが苦手な人にとっては過酷である。夏は来場者の熱気で会場内に“コミケ雲”なるものができるといわれるほど、館内は蒸し暑く、外は直射日光が照りつける。冬になると今度は有明の海風が寒い。こうしたコミケ特有の環境ゆえ、行ってみたいが参加をためらう人も少なくないのである。

もともと転売屋の需要が高い

アニメショップやコンサートのグッズが早々と完売し、運営側が謝罪に追い込まれるケースは頻繁に起こっている。コミケでも、人気のあるサークルにはファンから「増刷してほしい」という要望が寄せられることがままあるという。しかし、コミケで頒布されるものはあくまでも個人が作る同人誌であり、公式グッズではない。

そのため、増刷するかどうかは個々のサークルの裁量となる。なかには複数名でやっているサークルもあるが、個人で細々と運営し、通販などの対応ができないサークルもある。そもそも、好きで作っているのだから量産はしたくない、赤字覚悟で配布しているというサークルも存在するのだ。

こうした様々な事情から、転売屋から買った方がコスパやタイパがよいためコミケでは転売屋の需要が以前から高い。同人誌のヘビーユーザーほど、転売屋をうまく利用してきたとする見解もある。現に、30年以上コミケに参加しているというファンは、「転売屋は買い物代行のようなもの」「確実に同人誌を読むためには必要」と話す。

コミケが終わるとフリマサイトやオークションサイト、さらに秋葉原や池袋にある中古アニメショップには転売屋が買い付けた同人誌がすぐに出品される。そして、それらは瞬く間に売れていく。こうした光景は以前から見られるもので、同人誌の愛好家と転売屋が共存していることがよくわかる。

今回は色紙の転売が騒動に

今回のコミケを巡って取り沙汰されたのは、数千円で頒布された色紙がフリマサイトで10倍もの額で転売されていた件である。その是非について議論となったが、「作家本人から買うからこそ意味があるのに」などの意見が飛び交い、ネット民は総じて転売屋に対して否定的であった。

以前は、同人誌の購入者にサークル主が無料でイラストを描く“スケッチブック（スケブ）”と呼ばれるサービスが見られたが、近年は有料で手描きの色紙を販売するのが一般的になりつつある。色紙の人気の高まりは、デジタルや生成AIなどの普及に伴ってアナログの価値が再評価され、手描きの魅力が高まっていることと無縁ではない。

漫画家やイラストレーターの色紙や原画にこだわる“直筆系”のコレクターは、決して多くない。現在の推し活市場では、グッズの陰であまり注目されることがない存在だ。しかし、総数は多くないものの個々の愛好家が熱狂的であり、作家の手描きグッズを手に入れるために金銭を惜しまないという人は以前から存在していた。

色紙は美術品としての需要もあるため、一般のグッズとは異なるという指摘もある。一点物ということで、オークション形式で販売しているサークルもある。今後も需要が高まることが予想されているが、転売対策を行うのか、参加者の良心に任せるのかはサークルの裁量に委ねられることになりそうだ。

転売屋とは共存すべき

長年コミケに参加しているファンは、一連の転売騒動をどう見ているのか。前出のファンが「あくまでも一つの意見として」と前置きしつつ、このように話す。

「はっきり言って、コミケは時間の制約なども大きいため、長年参加しているファンで転売屋のお世話になったことがない人はいないと思います。秋葉原などの中古ショップだって、実際に転売屋が持ち込んだものを買い取っているでしょうから、広い意味では転売屋ですよね。だから、過度な転売屋叩きはどうかと思うんですよ。

サークル側に通販をしろとか、予約制にしろという意見もありますが、それはかなり酷な話。コミケは企業がモノを売るイベントとは違いますし、この時期に仕事があって、行きたいけれど行けない人もいる。そういったニーズに転売屋が応えている部分は、正直あると思うんですよね。

コミケは自由な表現の場だと思うし、あまり厳しい制約を課すべきではないと思います。一度も中古屋やフリマサイトで同人誌を買ったことがない人は、転売屋に石を投げていいかもしれませんが、そんな人はいないのでは。批判をしつつも、転売屋を上手く利用してきているのがコミケの参加者ですし、今後もそういった共存の関係は続くと思います」

デイリー新潮編集部