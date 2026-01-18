市民運動家から首相にまで上り詰めた政治家だった菅直人氏（79）。近頃、動向を聞かなくなったと思っていたら、認知症を患っているという。現在の暮らしぶりを伸子夫人（80）が語った。

＊＊＊

【写真を見る】実は「いとこ」だった！ 菅直人氏の妻・伸子さん

繰り返し同じことを……

菅氏の最後の肩書は、立憲民主党の最高顧問。2024年10月、政界を引退した。

「主人は引退する1年以上前から、認知症の症状が出ていました。息子で武蔵野市議の源太郎（53）に、短時間のうちに繰り返し同じことを聞いていたのです」

と明かすのは、伸子夫人。津田塾大の学芸学部に通っていた頃、いとこだった菅氏の家に下宿し、親しくなったのがなれ初めだ。

菅直人氏

「引退後、かかりつけ医が主人の変化に気付き、専門医を紹介してくださいました。すると、やはり認知症だと診断を受けました。主人は、すぐにイライラする性格で“イラ菅”なんてあだ名で呼ばれましたが、家族を怒鳴ったことはなかった。認知症を患うと怒りっぽくなるという説がありますが、主人にはそれもなく、普段と様子が変わらなかったのです。結果、発見が少し遅れたといえるかもしれません」（同）

“要介護3”の認定

診断後、しばらくは趣味の囲碁をして、元気に余生を送っていたという。ところが、昨年8月に一人で出かけた際、雨で足元が悪く、転倒。これがきっかけで症状が悪化していった。

「主人から“転んで動けない”と、電話がありました。急いで現場に向かったところ、痛がっていたので救急車を呼び、病院まで搬送していただいた。すると左足の大腿骨転子部が折れており、1カ月間、入院する羽目になったのです」（伸子夫人）

退院してからはつえを突いての歩行となり、認知機能の衰えも相まって「要介護3」の認定を受けた。

「以降、囲碁もしなくなり、生活のペースもゆっくりになっていきました。今は週2回、デイサービスに通い、歩行のリハビリを行っています。とはいえ、お風呂やトイレは問題ありませんし、スーパーやラーメン屋に一人で出かけることだってあります」（同）

「高市さんが首相だと分かっているのか……」

菅氏といえば首相在任中、東日本大震災で原発事故が起きた時の言動が印象に残る。発生直後、福島第一原発を視察したり東電本店に乗り込んだりして、混乱を招いたと物議を醸した。

「昔のように政治談議は交わしません。テレビで高市早苗さんを見ても、日本の首相だと分かっているのかが、何ともいえない状態だからです。でも、東日本大震災に関するエピソードと自身が首相だったことだけは、ハッキリと覚えていますね」（伸子夫人）

認知症専門医で「メモリークリニックお茶の水」院長の朝田隆氏によれば、

「認知症はまず、気力が衰える“初期”から始まります。趣味や社交に関心がなくなるのです。次に、物忘れがひどくなり、記憶も薄れていく“中期”を迎えます。さらに進行すると、徘徊や暴言を吐くなどの問題行動が起きる“後期”となる。お話を聞く限り、菅さんはおそらく“中期”のはずで、その中では高い認知レベルを保っていると思われます」

この先、認知症は次第に進んでいくと思われるが、伸子夫人に尋ねると、

「人生100年時代ですから、まだまだお迎えなんて来ませんよ。これからも主人と共に、目の前の幸せを一つ一つ味わっていこうと思っています」

政治家時代の半生は、すでに遠い過去のことなのかもしれない。今は孫の写真を見るのが楽しみで、穏やかな日々を過ごしているという。

「週刊新潮」2026年1月22日号 掲載