「お雑煮の好きな味付けは？」＜回答数35,553票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第413回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お雑煮の好きな味付けは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お雑煮の好きな味付けは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
白みそのお雑煮
【材料】（4人分）
お餅(丸) 4~8個
里芋 4個
塩 少々
大根 3cm
金時ニンジン 4cm
糸かつお 適量
粉からし 適量
だし汁 800ml
白みそ 120~140g
【下準備】
1、里芋は皮をむき、塩を加えて軽くもみ、鍋に入れてひたひたの水を加えて中火にかける。竹串がスッと刺さるくらい柔らかく下ゆでし、ザルに上げる。
2、大根は皮をむき、縦に短冊切りにする。
3、金時ニンジンは皮をむき、8枚の輪切りにして型抜きする。
4、粉からしは分量外のお湯で柔らかめに溶く。
【作り方】
1、鍋にだし汁、大根、金時ニンジンを入れて火にかけ、約2分煮る。
2、里芋、丸餅を入れ、丸餅が柔らかくなったら、白みそを溶き入れる。お椀に盛って、糸かつお、柔らかめに溶いたからしをのせる。(ヒント)お餅が固い場合は、サッと水でぬらして耐熱容器にのせてラップをかけ、電子レンジで様子を見ながら、柔らかくして鍋に入れて下さい。
(E・レシピ編集部)
