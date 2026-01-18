スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「お雑煮の好きな味付けは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「お雑煮の好きな味付けは？」

・「お雑煮の好きな味付けは？」の結果は…


・1位 … しょうゆ 50%
・2位 すまし 25%
・3位 白みそ 13%
・4位 みそ 10%

※小数点以下四捨五入

35,553票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

白みそのお雑煮


【材料】（4人分）

お餅(丸) 4~8個
里芋 4個
  塩 少々
大根 3cm
金時ニンジン 4cm
糸かつお 適量
粉からし 適量
だし汁 800ml
白みそ 120~140g

【下準備】

1、里芋は皮をむき、塩を加えて軽くもみ、鍋に入れてひたひたの水を加えて中火にかける。竹串がスッと刺さるくらい柔らかく下ゆでし、ザルに上げる。



2、大根は皮をむき、縦に短冊切りにする。

3、金時ニンジンは皮をむき、8枚の輪切りにして型抜きする。

4、粉からしは分量外のお湯で柔らかめに溶く。

【作り方】

1、鍋にだし汁、大根、金時ニンジンを入れて火にかけ、約2分煮る。



2、里芋、丸餅を入れ、丸餅が柔らかくなったら、白みそを溶き入れる。お椀に盛って、糸かつお、柔らかめに溶いたからしをのせる。(ヒント)お餅が固い場合は、サッと水でぬらして耐熱容器にのせてラップをかけ、電子レンジで様子を見ながら、柔らかくして鍋に入れて下さい。



(E・レシピ編集部)