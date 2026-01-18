漫才カラオケをご存じでしょうか？名古屋大学が開発した、カラオケのように誰でも漫才が楽しめるシステムなんですが、この仕組みを英会話教育に活用しようというユニークな実証実験が、先週、高松市で行なわれました。

【画像を見る】「漫才カラオケ」とは？どんな画面？

漫才カラオケとは？

（カラオケ画面に現れる文字）

「今、日本の昔話の桃太郎が海外で英語で翻訳されてティックトックでバズっているらしいんだよ」

「へえ、俺知らなかった」

「これ、海外ではね、桃太郎はピーチマンって訳されているんだよね」

「だっさ」

名古屋大学が2年前に開発した「漫才カラオケ」です。



画面に流れてくる文字を読んで、カラオケのように漫才が楽しめるというもの。開発に携わった小松さんです。

【画像①】漫才カラオケの様子

（漫才カラオケを開発した小松駿太さん/名古屋大学大学院工学科）

「僕自身M1グランプリ1回戦に出場するぐらい漫才が好きなんですけど、なかなか上手に漫才ができないなという風に思っていまして、カラオケとかだったらプロさながらに歌えたりするなと。漫才を実際にカラオケにしてみようということから研究が始まりました」

【画像②】漫画カラオケ開発者 小松駿太さん

英語力の向上にも活用できる？

この「漫才カラオケ」の仕組みを英語力の向上に活用できないか。



そういった考えから今月9日、大手前高松中学・高校で行なわれたのが「英語漫才カラオケ」の実証実験です。

「おっとごめん」は「ウープス・ソーリー！」



「なんでだよ」は「ノー・ウェイ！」



約140人の中高生が英語の授業で体験。ネタは、今をときめくメジャーリーガー「ショーヘイ・オオタニ」です。

「ザ・アナウンサー・セッドビッグフライ・オオタニサン」

「ワオ・ザッツ・エキサイティング」

「ビフォア・ザWBAファイナルズ」

「WBC！WBAイズ・ボクシング」

「オー・アイ・シー」

「ショータ・オオタニ・イズ」

「オー・ショーヘイ ユー・チェインジド・ヒズ・ネイム」

「ウープス・ソーリー」

「オーケイ」

【画像③】授業の様子

プロのお笑いコンビはどう評価？

プロのお笑いコンビも授業の様子を見守りました。



「感情もしっかり伝わってましたよね。喜びのところを喜びで読んでたから」

【画像④】生徒たちの笑顔溢れる授業

（生徒）

「人前で話すとかカラオケっていう要素が組み合わさることでめちゃめちゃ楽しくて英語が身近に感じました」

「結構英語が苦手なほうなんですけど実際こういう画像とか見ておもしろいというのも混ざってたらあまり苦手意識がなかったというのがあった」

【画像⑤】大手前高松中学校 生徒

（大手前高松中学・高校 邑地秀一郎教諭）

「これはすごく生徒たちの顔を見たら生き生きしていたので特にZ世代α世代の子たちにはすごく成績を伸ばすのにいいシステムなんじゃないかな」



開発した小松さんは、英語漫才カラオケを使うことで、英語を話すことに消極的な日本人の意識を変えたいと話します。

（漫才カラオケを開発した小松駿太さん/名古屋大学大学院工学科）

「ハローぐらいは言えるのに街で外国の方を見かけても声かけなかったりだとか留学生の人が近くにいるのに交流がないという状態があると思うので、これを使って自分も意外としゃべれると自信をつけてもらって、もっといろんな国際交流ができるようになったらいいなと思っています。



教科書に代わってみんながこの英語カラオケを使って英語を話していただきたい」

【画像⑥】漫画カラオケ開発者 小松駿太さん

英語漫才カラオケが新たな英語授業のモデルとなるのか…。今後は、学会や教育現場への発信も予定されているということです。



「アハハハハ・センキュー」