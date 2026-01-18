エールディヴィジ 25/26の第19節 エクセルシオールとテルスターの試合が、1月18日04:00にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはジェロルディノ・アルマントラディング（FW）、エミル・ハンソン（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはミラン・ゾンネフェルト（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

52分に試合が動く。テルスターのタイリース・ノスリン（DF）のアシストからヨヘム・リターファンデカンプ（DF）がゴールを決めてテルスターが先制。

さらに57分テルスターが追加点。ニルス・ロセン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

67分、エクセルシオールは同時に2人を交代。レナード・ハーチェス（MF）、アルトゥー・ザグレ（FW）に代わりシモン・ヤンセン（MF）、クリスケビン・ナジェ（MF）がピッチに入る。

74分、テルスターは同時に2人を交代。タイリース・ノスリン（DF）、パトリック・ブルーワー（MF）に代わりアディル・レクカル（DF）、ソウフィアネ・ヘトリ（FW）がピッチに入る。

74分、エクセルシオールは同時に2人を交代。デレンシリ・サンチェス（MF）、エミル・ハンソン（FW）に代わりミルイアノ・ヨナタンス（FW）、ギャン・デレフト（FW）がピッチに入る。

その直後の75分、エクセルシオールのイラクリ・ヨーゴリアン（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

79分、テルスターが選手交代を行う。ミラン・ゾンネフェルト（FW）からケイ・テジャン（FW）に交代した。

81分エクセルシオールが同点に追いつく。ノア・ナウヨクス（MF）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、エクセルシオールは60分にレナード・ハーチェス（MF）、72分にノア・ナウヨクス（MF）、88分にクリスケビン・ナジェ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 06:01:19 更新