¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè19Àá ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È vs PSV »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè19Àá ¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤ÈPSV¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î18Æü04:00¤Ë¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿ー¥È¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ú¥Æ¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥Ç¥å¥¤¥Ù¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëPSV¤Ï¥¯¥Ï¥¤¥Ö¡¦¥É¥ê¥¦¥¨¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥¹¥ßー¥ë¡¦¥Ð¥¸¥ã¥é¥¯¥¿¥ì¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õー¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î8Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£PSV¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥ï¥Êー¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤ÆPSV¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢12Ê¬¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥ê¥à¥Ë¥ª¥¹¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥ê¥à¥Ë¥ª¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥µ¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ª¥Ã¥Æ¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
71Ê¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ú¥Æ¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ýー¥ë¡¦¥°¥é¥É¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
71Ê¬¡¢PSV¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¨¥¹¥ßー¥ë¡¦¥Ð¥¸¥ã¥é¥¯¥¿¥ì¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥¯¥Ï¥¤¥Ö¡¦¥É¥ê¥¦¥¨¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Þ¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬PSV¤¬µÕÅ¾¡£¥Þ¥¦¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥ªー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£PSV¤¬1-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï90+1Ê¬¤Ë¥µ¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ª¥Ã¥Æ¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿PSV¤Ï57Ê¬¤Ë¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
