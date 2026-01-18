えっ、本当にゴルファー？ミス・コリア出身30歳、可憐バレリーナ変身で美貌さく裂

韓国女子ゴルファーのキム・ソルビが公開した近況ショットが注目を集めている。

【写真】童顔グラマラスの韓国美女ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

キム・ソルビは最近、インスタグラムを通じてバレエシューズやうさぎの絵文字を添え、プライベート感あふれる写真を複数枚投稿した。

写真はバレエスタジオで撮影されたもので、鏡越しに自撮りするキム・ソルビの姿が収められている。黒のキャミソールに同色のアウターを重ね、ワインレッドのラップスカートと白いタイツ、バレエシューズを合わせたコーディネートで、床に座ったポーズやバーレに寄り添う姿を披露。しなやかさと柔らかな雰囲気が同時に感じられるカットとなっている。

ゴルファーという枠を超え、まるでバレリーナやモデルのような佇まいを見せたキム・ソルビ。引き締まった体のラインが際立ち、見る者の視線を惹きつけた。

この投稿には「素晴らしい美貌だ」「魅力に終わりが見えない」といった反応が寄せられ、彼女の新たな一面に魅了される声が相次いでいる。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

1995年4月7日生まれのキム・ソルビは、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。プロの技術と女性らしい感性をあわせ持つ“美しすぎるゴルファー”として、キム・ソルビは今もファンの心を掴み続けている。