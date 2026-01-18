「そんなネガティブな発言しなくても…」

あなたの職場にも「いつもネガティブ発言する人」がいるのではないだろうか。「問いのプロフェッショナル」の2人が令和の今に合わせた「問いかけ」について語る。ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと 『冒険する組織のつくりかた』 著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「職場のコミュニケーションの悩み」を解決へ導く。（構成協力／高関進・構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

後ろ向き発言をされたら、その理由を探ろう

「管理職です。会議メンバーのなかにいつも後ろ向きな発言をする人がいて、すぐに場の空気が悪くなります。その人にどう向き合えばいいでしょうか？」（30代女性・管理職）

中田豊一（以下、中田） ネガティブな発言や意見が出てきたときには、何に基づいてそうした発言をしているのかの根拠を聞いてみるといいと思います。

決して厳しく詰めるのではなく、「そういう発言をされるということは、それでうまくいかなかったご経験があるんでしょうか。ぜひそれについてお聞かせ願えないでしょうか？」と柔らかく丁寧に聞いてみる。

そこでとくにその人から根拠が出てこないようなら、その場にいる人たちにも「あ、根拠のない意見なので参考にしなくていいな」ということがわかりますから。

安斎勇樹（以下、安斎） ぼくがこの相談で気になったのは「いつも後ろ向きな発言」という乱暴な一般化ですね。後ろ向き発言をしたこの人にも、必ず「そうではないタイミング」があると思うんです。

まずはマネジャーとして、その人を日頃からよく観察してみるべきだと思います。その人はどういうケースのときに後ろ向きな発言をしているのか、どういうことに不安を抱きがちなのか、何を大事にしているのか――そうしたことの理解を深めていく必要があると思います。

それができていれば、「いつも…」という乱暴な一般化はせずに済むはずですから。

ネガティブの裏にある「経験」や「価値観」を掘り下げる

中田 ネガティブな発言の根拠を訊ねるときに注意すべきなのが「なぜ〜？」という形の質問にしないことです。そうではなく、「どんなご経験からそう思ったんですか？」というふうに、その人の「経験＝事実」に目を向けさせるわけです。

それで、「某社ではこういうことでうまくいかなかったと読んだことがあるので、私はこうではないかと思いました」と言ってもらえれば、根拠がわかります。

その人が何らかの知識なり知見なりを持っているとしたら、「それを持っている」ということが一つの事実ですから、その事実を開示してもらうというやり方がいいと思います。

安斎 『冒険する組織のつくりかた』では、「いい組織とは、一人ひとりの内発的動機をきちんと生かせる組織である」と書きました。そうすると、時々「それって『ネガティブな発言をする人』の内発的動機も、野放しにするってことですか？」みたいに言う人がいるんです。

もちろんこれは誤解で、ぼくが言いたいのはそういうことではありません。その人が「後ろ向きな人」か「前向きな人」かを実際の発言傾向でジャッジして決めつけることなく、「なぜその人が後ろ向きな発言をするのか、何を大事にしているのか」に目を向けようと言っているのです。

一緒に働く人たちは、みんな性格も育ってきた境遇もバラバラですから、当然、大切にしていることも違います。その一人ひとりの価値観を尊重して、それをエネルギーに変えていくほうが、組織・チームとしては圧倒的に強くなれるんですよね。

（本記事は本稿は、『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと、『冒険する組織のつくりかた』の著者・安斎勇樹さんによる特別な対談記事です）