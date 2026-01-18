「スタメンで使えって」「理解不能」先週決勝弾の日本代表MFが無情の先発落ち→終盤投入で千金弾演出にファンの不満が爆発！「出さない理由はなに？」「もっとラクに勝てた」
日本代表MFの田中碧が所属するリーズは、現地１月17日に開催されたプレミアリーグの第22節で、フルアムと対戦。後半アディショナルタイム１分にルーカス・ヌメチャが決勝ゴールを奪い、１−０で劇的勝利を飾った。
先週末のダービー戦（FAカップ３回戦）で決勝点を挙げた田中は、無情のベンチスタート。しかも、膠着状態にあったにもかかわらず、81分という遅い時間帯の投入になったものの、見事な浮き球のパスで千金弾の起点となり、またしても存在感を発揮した。
ただ、前の試合で攻守にハイパフォーマンスを披露したにもかかわらず、プレミアリーグではまたしても先発落ちとなり、ファンの不満は限界に達しているようだ。SNS上では、次のような声が上がった。
「なんでスタメンじゃないの」
「理解不能すぎる」
「最初から田中碧だしてればもっとラクに勝ってたと思いますけどね」
「もっと早く田中碧出しとけばすんなり勝てたんじゃない。もう１点くらい入ってそう」
「もう素直にスタメンで使えって」
「攻撃の起点は田中碧！！！ わかったかファルケ！」
「さっさと田中碧入れてればこんな難しい試合にならずに済んでただろ」
「出ると結構チャンス作ってくれるのに、頑なに出さないよなぁファルケ 10分で結果出すからそれで良いかなって？」
「はい田中碧の起点 ファルケはマジでもっと使え」
「だから田中碧出しとけ言ってんだよ」
「直近で高パフォーマンスな田中碧を先発で出さない、途中交代で早めに出さない理由はなに？」
２部を制覇した昨シーズンは主軸だったものの、今季はプレミアではスタメンが７試合しかない田中。守備力とフィジカルを重視するダニエル・ファルケ監督の選手起用を見る限り、序列を覆すのは簡単ではなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が絶妙の浮き球パスで劇的決勝弾を演出！
先週末のダービー戦（FAカップ３回戦）で決勝点を挙げた田中は、無情のベンチスタート。しかも、膠着状態にあったにもかかわらず、81分という遅い時間帯の投入になったものの、見事な浮き球のパスで千金弾の起点となり、またしても存在感を発揮した。
「なんでスタメンじゃないの」
「理解不能すぎる」
「最初から田中碧だしてればもっとラクに勝ってたと思いますけどね」
「もっと早く田中碧出しとけばすんなり勝てたんじゃない。もう１点くらい入ってそう」
「もう素直にスタメンで使えって」
「攻撃の起点は田中碧！！！ わかったかファルケ！」
「さっさと田中碧入れてればこんな難しい試合にならずに済んでただろ」
「出ると結構チャンス作ってくれるのに、頑なに出さないよなぁファルケ 10分で結果出すからそれで良いかなって？」
「はい田中碧の起点 ファルケはマジでもっと使え」
「だから田中碧出しとけ言ってんだよ」
「直近で高パフォーマンスな田中碧を先発で出さない、途中交代で早めに出さない理由はなに？」
２部を制覇した昨シーズンは主軸だったものの、今季はプレミアではスタメンが７試合しかない田中。守備力とフィジカルを重視するダニエル・ファルケ監督の選手起用を見る限り、序列を覆すのは簡単ではなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が絶妙の浮き球パスで劇的決勝弾を演出！