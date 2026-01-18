ジェシー演じる怜治が死刑囚に接触！篠原涼子主演ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第2話が今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビ系新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の第2話が、1月18日22時30分から放送される。第2話のあらすじ、場面写真も公開された。

■“脱獄サスペンス”と“禁断のラブストーリー”が加速

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

第1話では、こずえと怜治の運命の出会いが描かれた。氷川拘置所に移送されてきた怜治は、乱闘騒ぎのなか、こずえの耳元で「一緒に逃げよう」とささやき、こずえに向かって手を差し伸べた。その瞬間、こずえの脳裏に、過去の思い出がフラッシュバックした。「一緒に逃げよう…こずえ」と手を差し伸べてくる男。その手をつかむこずえが言う。「春臣」。

“脱獄サスペンス”と“禁断のラブストーリー”が加速する第2話では、収容者のデータや裁判記録などが入った重要なタブレット端末が盗まれ、こずえが懲戒処分の危機に立たされる事件が描かれる。

こずえが担当する女区でケンカ騒ぎが起こり、混乱に乗じてこずえのタブレット端末が何者かに盗まれてしまった。タブレットのなかには、収容者や職員たちのデータはもちろん、裁判記録などの極秘データも入っている。

事態を重く見た処遇部長・小柳太介（宇梶剛士）は、区長であるこずえの責任を追及。こずえも「見つけられなかった時は懲戒処分にしてくださって構いません」と腹をくくり、犯人捜しに動き出す。

一方、怜治は単独室にいる死刑囚・鎧塚弘泰（河内大和）に接触。脱獄を持ちかけると、鎧塚はタブレットが必要だと言う。

タブレットを盗んだのは誰だ!? 目的は!? 盗難事件を発端に、脱獄へのカウントダウンが始まる。

なお第1話は現在、TVerにて見逃し配信中。

■番組情報

日本テレビ系『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』第2話

01/18（日）22:30～23:25

出演：篠原涼子 ジェシー（SixTONES） 藤木直人

小関裕太 知英 高橋努 尾碕真花 柏木悠（超特急） 沢村玲（ONE N’ ONLY） ・

新納慎也 河内大和 中島ひろ子 遠山俊也 ・ 久保田悠来 小久保寿人 団長安田（安田大サーカス）柾木玲弥 カルマ 高岸宏行（ティモンディ） 星乃夢奈 越村友一 梶原叶渚

/ 大澄賢也 竹財輝之助 山下容莉枝 山田明郷 宇梶剛士 ベンガル

脚本：いずみ吉紘

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」

■関連リンク

ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/