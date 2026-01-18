ヘルメットもリュックもそのまま。雨の日の自転車を快適にするレインコート【ロゴスバイリプナー】のサイクルレインコートがAmazonに登場中‼
強い雨でもムレにくく、しっかり守る。自転車専用の高機能レインウェア【ロゴスバイリプナー】のサイクルレインコートがAmazonに登場!
ロゴスバイリプナーのサイクルレインコートは、雨の日の自転車運転を快適にするために設計されたサイクルレインコートだ。ヘルメットやリュックの上からもそのまま着用でき、またがった際に足元への雨の侵入を軽減するマチを備えるなど、自転車ユーザーに嬉しい機能が詰まっている。防水透湿素材を採用し、縫い目にはシームテープ処理を施すことで高い耐水圧を実現し、強い雨でも水がしみ込む心配がない。ムレにくく、長時間の着用でも快適さが続くのも魅力だ。
胸元と袖口にはリフレクタープリントを配置し、雨の日や夜間の視認性をしっかり確保。フードはヘルメットを被ったままかぶれる設計で、首元はハイスタンドカラーにすることで風や雨の侵入を防ぎ、寒い日でも暖かさを保つ。
さらに、フードは襟部分に収納できるため、日常使いにも馴染むすっきりとしたシルエットで着られる。
袖口は面ファスナーで調節でき、フィット感を自在にコントロール可能。ユニセックスで使いやすいデザインに加え、保管や持ち運びに便利な収納袋も付属している。自転車での移動が多い人にとって、天候を気にせず使える頼れるレインコートだ。
