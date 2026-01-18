ソフトバンクのドラフト2位・稲川（九州共立大）が17日、福岡県筑後市のファーム施設で初のブルペン入り。余力残しの21球で強烈な印象を残した。

「7、8割で速さよりも質を意識しました。楽しかったです」

ドラフト3位・鈴木（大商大）、育成3位の大矢（中京大）と並んだ最速152キロ右腕のボールは強かった。投球を視察した福山龍太郎アマスカウトチーフも驚いた。「体が出来上がっている。球が良すぎた。投げすぎないようにと伝えた」と慌ててペース配分を助言したほどだった。

大学の先輩にはプロ通算94勝を挙げる大瀬良（広島）がいる。1年の春のリーグ戦で4勝0敗、防御率0・62の好成績を残した稲川は、“大瀬良2世”の呼び声が高かった。当時は関係者を通じ「（大学）通算勝利数を超してくれ」とエールを送られた。通算勝利はケガもあり15と、大先輩の38勝には届かず「偉大すぎますね」と尊敬の意を口にした。

稲川の目標は、ドラフト指名時から変わらず“新人王”だ。「今、ケガをしたらもったいない。いい感じできてますし、飛ばしすぎだけは気をつけます」。スカウトの言いつけをしっかり守る優等生でもある。母校では14年の大瀬良以来となる栄光を目指して、まずは1軍の座を狙う。 （昼間 里紗）