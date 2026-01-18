3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にソフトバンクから16日に発表された日本人4選手に加え、リバン・モイネロ投手（30）やジーター・ダウンズ内野手（27）ら助っ人6選手と最大10人招集されていることが17日、分かった。開幕前調整に難しさも出てくるが、「めざせ世界一！」を掲げる球団理念に合致する大量派遣となりそうだ。

リーグ3連覇を目指す小久保ホークス。16日には近藤、周東、牧原大が2大会連続で選出され、初選出の松本裕と合計4人が侍ジャパンに選ばれた。ただ、それだけにはとどまらなかった。日本代表のライバルとして、助っ人からも最大6選手が選出される。球団から最大10人が世界の舞台でぶつかり合う。

キューバ代表ではパ・リーグMVPのモイネロだけではない。育成3年目の20歳左腕サルディもリストに残った。1メートル86の長身から伸びのある直球を投げ込み、24年プレミア12でも代表入りし“モイネロ2世”と呼ばれている剛腕だ。

台湾代表は今季、新加入した25歳の最速158キロ右腕・徐若熙（シュー・ルオシー）と、育成2年目で20歳の右腕・張峻●（チャン・ジュンウェイ ●は王へんに韋）も代表候補に入った。1年目からローテーション入りが期待される徐は、3月6日に開幕する1次ラウンド・東京プールの台湾戦に登板の可能性もあり、日本相手に好投することはこれ以上ない“名刺代わり”の活躍になる。

メキシコ代表には今季、支配下登録の最右翼と目される21歳の左腕アルメンタが入る。ゆったりとしたフォームから最速156キロの直球を投げ込む剛腕。「力は十分あるのはもちろんですが、よく知られていましたね」と球団関係者にとってもサプライズかつ、納得の選出だった。活躍によっては2桁背番号獲得へ追い風になる。

野手でコロンビア代表からお呼びがかかったダウンズにモイネロ、徐、アルメンタの4人は代表入りが確定的で張とサルディは候補メンバーとなっているという。

球団としては開幕前に選手を派遣することは名誉である半面、調整面に不安を残すことにもなる。ただ、球団関係者は「世界一を目指す球団としては、球界が盛り上がる。前向きに捉えています」と後押ししている。孫正義オーナーの掲げた球団理念は「めざせ世界一！」。合言葉に合致する大会であり、世界に飛び出す選手たちをもろ手を挙げて送り出す。