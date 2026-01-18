俳優伊藤英明（50）が17日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。自身の代表作を、つい最近まで見たことがなかったことを明かした。

今回の番組では、伊藤とダウンタウン浜田雅功（62）が大阪の街をめぐり、温かい鍋を味わうことに。その途中、伊藤のたっての希望で、伊藤が運転する車に浜田が同乗し、ドライブをしながら店へと向かった。

その車中で、浜田が「昔の最初の頃の作品とかって、自分で見るのってどうなんですか？」と質問。伊藤は「最近、子どもが生まれて。父親がどんな作品に出てたか気になるじゃないですか。（それまでは）『海猿』とか、もうほとんど見たことないんですよ、自分で」と打ち明けた。

2004年に第1作が公開された映画「海猿」シリーズは、若き海上保安官らが厳しい訓練を経て、潜水士として成長する姿を描くストーリーで、伊藤が主人公の仙崎大輔を演じた。シリーズは大ヒットし、伊藤の代表作の1つとなっている。

伊藤は「なんか見れなくて…恥ずかしいっていうのがあって」と苦笑い。「だけど、本当にごく最近見て、『意外と頑張ってたんだな、この時』って」と話すと、浜田は「そらそうやろ！」と笑った。

撮影当時について、「最初の『海猿』は、広島の呉の訓練学校で、実際の潜水士の方が訓練されている場所で2カ月間ぐらい行ってましたね」と回顧。

「でも楽しかったです。トレーニングをやっている時は、当時は今みたいにフィットネスが盛んじゃなかったんで、プロテインも魚のエサみたいな…。それを取りつつ、毎日20キロ走ってボクシングやって、ジムに毎日行って、その後、飲みに行って、みたいな…」と懐かしんでいた。