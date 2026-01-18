日本ハム・柴田獅子投手（19）が17日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で今年初めてブルペン入りし、変化球を交えながら29球の投球練習を行った。球団OBで憧れのダルビッシュ（現パドレス）を参考にしたカーブを8球投じるなど、進化した球種を武器に2年目のプロ初勝利を誓った。

29球で最も多い8球。柴田が投じたカーブは、さまざまな変化を見せた。ブルペン捕手から「ナイスボール」と声をかけられ「自画自賛」が止まらなかった。

「カーブ、進化していてめっちゃいい。最高。ダルビッシュさんのカーブに近づいてきました。あれは絶対に打てない理想の形」

勝負の2年目。154キロ右腕は、昨年10月の紅白戦で好感触だったカーブの改良に取り組んでいた。YouTubeでダルビッシュの動画を見て研究し、リリースポイントをより前で放すように変更。握りも工夫するなど曲がる角度や速さが異なる8種類のカーブを試してきた。「結構自信あるんですよね。ダルさんで125キロぐらい。130キロぐらい出たらいいな」と高速カーブ習得に意欲を見せた。

1年目の昨季は7月26日ロッテ戦でプロ初登板初先発。3回完全投球の鮮烈デビューを飾るなど4試合に登板し、防御率2・92の成績を残した。左足のケガで回避となったが、ソフトバンクとのCSファイナルSでも登板予定だった。新庄監督も期待する右腕は今季の目標に「先発で1勝」を掲げた。2年目に2桁12勝でブレークしたダルビッシュに続くための秘策がカーブだ。「球数は相当少なくなる。5回、7回ぐらい投げたいですね。欲を言えば完投したい」と高みを目指す。

昨年は打者としても2軍で51試合に出場し2本塁打。今オフは打撃強化にも並行して取り組み「僕はピッチャーメイン。2軍でバッターで経験を積みながら」と成長をイメージする。打者の理想には「大谷さんが完成形。ホームランが一番いい。でも、打率も欲しい。打点も欲しい…。3冠王、獲りたいっすね」と夢は膨らむばかりだ。二刀流・柴田の2年目の挑戦が始まった。（小渕 日向子）