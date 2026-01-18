お笑いコンビ「ウエストランド」河本太（41）が17日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。妻との離婚危機があったことについて明かした。

番組では、観覧客がゲストに質問をする「なにをきくねん」の企画を実施。「最近、修羅場になった出来事は？」と聞かれた河本は、「先週、バイクを（妻に）内緒で買っちゃって」と切り出した。

「バイクのYouTubeをずっと見てたんですよ、欲しいから。そしたら（妻が）『ダメだよ、買っちゃ』って言われて。これは内緒で買うしかないな、っていうことで、内緒で買って…」と告白した。

井口浩之（42）が「週5で休んでるヤツが買うなよ、まず！」とツッコミを入れると、「週5で休んでるもんだから、ヘルメットを通販で買ったら、当然受け取れると思ってたんですけど、何かの手違いで外出している時にヘルメットが届いてバレてしまって。すごい（妻に）詰められて…」と、バイクの購入を知った妻が激怒したという。

その翌日「朝、机の上に離婚届が…。（妻の）涙の跡が（あった）。その日、謝って。そしたら子どもが離婚届に落書きして、使えなくなっちゃって。そのおかげで何とか…」と、離婚は回避したことを明かした。

ちなみに、そのバイクを売却したかについては「今、その瀬戸際というか、きょう帰って話し合いがあるんですけど。今の作戦は、家と離れている所に（バイク置き場を）借りてるんで、『売った』って言います」とごまかすつもりであることも打ち明けた。

これに、村上ショージ（70）が「でもバレるやんか、絶対。ヘルメットもあるんやろ？普段からヘルメットかぶって歩いとかな」とイジると、明石家さんま（70）も、「漫才の時もかぶって…ちょうどエエぞ。（観客の）反応が分かれへんから」と笑わせていた。