おととい〜きのうは南風が暖かい空気を運んできたため、1月としては記録的な暖かさとなりました。きょう18日（日）は一転し、全国的に北風に変わります。午前を中心に、北日本では暴風となって交通機関が大きく乱れるおそれがあります。

■北日本は警報級暴風で交通機関が乱れるおそれ

きょう18日（日）は関東から西日本、沖縄では朝からよく晴れる所が多くなるでしょう。北陸から北日本の日本海側では雨や雪が降りやすい見通しです。なお、午前を中心に北日本では西風や北風が強まり、警報級の暴風となりそうです。交通機関が大きく乱れるおそれがありますので、早め早めの行動を心がけた方がいいでしょう。

■関東から西も日陰では北風ヒンヤリ体感に

きょう18日（日）のもう1つのポイントは、最高気温が前日より低くなることです。北陸や長野県では前日より大幅に低く、北日本も真冬の寒さとなります。昼間も暖かくして過ごした方がいいでしょう。関東から西も前日よりは低いですが、それでもこの時季としては高い所が多い予想です。東京と大阪は13℃で3月上旬並み、鹿児島は19℃で3月下旬並みの見込みです。日陰では北風がややヒンヤリと感じられるでしょう。

【きょう18日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 :0℃ 釧路:1℃

青森 :-1℃ 盛岡:0℃

仙台 :6℃ 新潟:5℃

長野 :5℃ 金沢:8℃

名古屋:14℃ 東京:13℃

大阪 :13℃ 岡山:14℃

広島 :15℃ 松江:11℃

高知 :18℃ 福岡:16℃

鹿児島:19℃ 那覇:24℃

■今季最長・大寒寒波が襲来し大雪・厳寒に

この先はあさって20日（火）大寒のころから寒波がやってきて、次の週末にかけて日本付近に居座る見通しです。山陰から北日本の日本海側では大雪や猛ふぶきが続き、冬の嵐が長引くおそれがありますので、これまで以上に交通障害・なだれ・除雪作業中の事故などの大雪災害に警戒が必要です。また、全国的に寒さが厳しくなり、西〜東日本でも最高気温は連日10℃に届かない予想です。受験シーズン中ですので、体調管理にも気をつけた方がいいでしょう。

