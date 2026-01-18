元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。小6で自作した曲を熱唱した。

ゲストは2週連続で女優松岡茉優。さらに今放送では、隣のスタジオで収録していたピン芸人永野が飛び入り参加。番組の流れで、田中が歌を披露する展開に。

田中は「小学校6年生の時に、スティーブン・テイラーっていう初恋の人を思って歌った曲なんだけど」と切り出した。田中自身の作詞作曲で名前は「YOU＆ME」だという。

田中は「♪私の〜この思い〜届くかな〜

遠く離れてても〜いつでも一緒〜

この青い大空の下にいる〜 YOU＆ME〜」と熱唱。声にはエコーがかかっていた。

田中の熱唱を聴いた永野から「これ、トイレで歌ってるみたい。もう忘れたでしょ？ この歌すごいですよ、ギネスだと思うんですけど、聴いた後、忘れるんですよ。何か魔法にかけられたような。全然思い出せないっていう」とツッコミが入った。爆笑した田中は「印象に残らない曲」と自らをフォローしつつ、「今度はフルバージョンでお送ります」とめげずに宣言した。

田中の熱唱はradiko（ラジコ）で聴くことができる。