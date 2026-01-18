「久米宏さんが“テレビの天才”だということは、以前から承知していました。実際、一緒に仕事をするのは面白いな、というのが最初の印象でしたね」

1月1日、肺がんで亡くなった久米さん。『ぴったしカンカン』や『ザ・ベストテン』（ともにTBS系）、そして『ニュースステーション』（テレビ朝日系）の司会で人気を博した。

久米さんの代名詞ともなった『ニュースステーション』の立ち上げに参加し、プロデューサーも務めたのが、テレビ朝日映像現社長の、若林邦彦氏だ。久米さんとの初対面について、冒頭のように語った。

「『ニュースステーション』では“中学生でもわかるニュース”をキャッチフレーズにやっていました。放送当時は、テレビのニュースは紋切型で、どこか『高尚なものを伝えてやる』というような感覚だった。それをこの番組では、『人間のしゃべる言葉で伝えよう』というポリシーを持っていました。それが久米さんの持論でした。

いちばん久米さんと『ニュースステーション』から学んだのは、テレビというものが“様々なことを映し出すメディア”なのだ、ということだと思います。要するに、言葉だけでなく、雰囲気や表情、沈黙……単なる情報以外のものをあぶり出してしまうメディアなんだと」

中でも、若林氏が特別に覚えている企画があった。1985年、『ニュースステーション』放送開始と同じ年に起こった、日航機墜落事故の特集だ。

「10月に番組が始まって、その年の最終回で、60分くらいの御巣鷹山特集をしました。その冒頭、事故で亡くなった520人分の靴を座席順にスタジオに並べたんです。

その年はやはり墜落事故が大きな話題になりました。テレビや新聞の報道が続く中で『520』という数字がどうしても記号化してしまっているようでした。

靴を並べるというのは、久米さんの提案だったと聞いています。亡くなった方の年齢や座席表もほぼ判明していたので、それに見合うような靴を美術に探してもらって、スタジオに並べたということです。

本当なら520人分の人生があり、家族があり、友達がいる。靴を並べることで、視聴者は誰もが想像してくれるはずだと。この“仕掛け”はやっぱり、すごいなと感じました」

それ以外にも、スタジオで模型や人形、立体ジオラマなどを導入してニュースを伝えた。こうした説明は「久米さんの独壇場だった」と若林氏は語る。

「しゃべりの天才、伝える天才、テレビの天才でしたね。自分たちが作ったものを、久米さんに扱ってもらえるというのは、すごく幸せでした。

最後にお会いしたのは、昨年の3月、内々の集まりがあったときです。その時も久米さんらしく、おしゃれでダンディで。口ひげを生やしていました。“かっこいいおじいさん”になっているな、という感じでした」

久米さんがテレビマンたちに残したものは、計り知れなかった。