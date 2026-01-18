「Beats by Dre」公式Xで

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」の日本公式Xは17日、大谷が絵文字のモノマネをする動画を公開。ファンの間に笑撃が広がった。

「Beats by Dre」の日本公式Xは、「何をやってもMVP」と題して更新。「ここからは絵文字チャレンジをお楽しみください」とし、大谷による30秒のモノマネ動画を公開した。

鼻息荒い絵文字に合わせ、大きく鼻の穴をふくらませ、スマイルの絵文字に合わせてニッコリ。汗をかいている絵文字に対してはやや戸惑いながら表情をつくった。

サングラスをかけている絵文字には、両手でサングラスをつくって対応。他には右手をアゴのあたりに当てたり、右腕で力こぶをつくった。

X上のファンにも笑撃が広がる。

「大谷さんに、なんてことやらせちゃったんですか 面白すぎて草」

「さすが大谷翔平 表情管理も上手いね」

「2次元を超える萌えキャラ翔平・大谷」

「罪な男だよほんとにまぁこの人は」

「かわいい そして再現率高い笑」

「一生見てられる」

「やっぱ大谷翔平が好かれる意味わかる 愛嬌の塊」

「Beats by Dre」は他にも、公式SNSで日本時間15日以降、続々と大谷のインタビュー動画や新ビジュアルを公開している。



（THE ANSWER編集部）