【40・50代ヘア】エッ、「最旬の白髪ぼかし」ってこんなシャレれてるの──！？

白髪は隠すより、なじませてデザインに取り込む。そんな考え方が主流になりつつある今、「白髪ぼかし」は洗練されたスタイルへと進化しています。コントラストの付け方やレイヤーの入れ方次第で、自然なのに今っぽい仕上がりに。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすい最旬の白髪ぼかしスタイルをご紹介します。

白髪をハイライト風に

暗めのミルキーカラーをベースに、高めの位置からレイヤーを入れたくびれスタイル。ベースは首元に沿うようにタイトにおさめて、毛先は外ハネで軽さをプラスしています。ほどよく染まった白髪が、明るく浮かび上がり、ハイライトのように見える効果も。脱白髪染めの入り口としても取り入れやすい、自然体なカラーデザインです。

コントラストを効かせた丸みボブ

グレージュをベースに、あえてコントラスト強めのハイライトを重ねた丸みボブ。縦のラインに陰影が生まれ、シンプルなボブでも奥行きのある表情に仕上がっています。白髪を無理に隠さず、明るさの一部として溶け込ませている点がポイントです。

レイヤーボブにナチュラルな陰影をプラス

赤みを抑えたグレージュベースのレイヤーボブ。トップは毛束感を意識して、ベースは肩で外ハネにすることで、軽やかな動きを演出しています。ハイライトは主張しすぎず、毛流れに影をつけるような入り方で、立体感をさりげなくプラス。強い筋感は出ていませんが、その分ナチュラルになじみ、品のある印象にまとまっています。

ハイトーンで柔らかくぼかす丸みミディ

丸みのあるミディアムヘアに、ベージュ系の白髪ぼかしハイライトを重ねたスタイル。明るさを段階的に重ねることで、全体がふんわりとトーンアップしたように仕上がっています。エアリーな質感と相まって、白髪の存在感が分散され、軽やかな印象に。しっかり明るさはあるものの、柔らかくまとまっているため、派手見えしにくいのも特徴です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様、@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里