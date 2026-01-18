「お前を産むんじゃ無かった」小4で実母から拒絶された女性の壮絶　40代まで続いた金銭搾取「あの女が生きている限り生きた心地がしない」

親から投げかけられた心無い言葉は、子どもの心をいつまでも深く傷つける。北海道に住む40代女性は、実の母親から受けた壮絶な仕打ちの心の傷が今も癒えないままだ。

わずか小学4年生の時、母親から投げかけられたのは、あまりにも残酷な拒絶の言葉だった。

「お前を見てるとあの男みたいで…産むんじゃ無かった」

会ったこともない実父に、仕草や雰囲気が似ている。そんな理不尽な理由で、女性へのネグレクトは加速していったという。（文：篠原みつき）

夜学の給食で食い繋ぎ、44歳まで「搾取」は続いた

母親は、娘が「友達と遊ぶ事を妨害する様に」家事を全て押し付けてきたという。しかも

「当時超がつく病弱で、寝込む度に『母方の実家』に預けられ。同情を買う為に実母の遊び仲間との“交流”に気まぐれで参加させられ」

母親にとって、女性は「憎い男の身代わり」であると同時に、周囲の同情を引くための「道具」でしかなかったのだろうか。

地獄のような日々は、成長しても終わらなかった。高校に進学しても、母親による支配と搾取はより深刻になっていく。

「アルバイトの7割は（中略）吸い上げられ、自分の稼ぎだけで食べ物を調達。また夜学に通っていたので主に夜ご飯は給食。二万ほどしか手元に残らず一万はバス代。残りで自分の食費を賄ってた」

成長期に満足な食事も与えられず、夜学の給食で食い繋ぐ日々。幼いころから始まった残酷な仕打ちは、数年前まで続いていたという。

「10〜15歳までネグレクト、15〜44歳までお金の搾取は続いた。ガキがガキを育て“あんな親に成りたくない”一心で生き、死にかけても終わらない『搾取』に呆れて2年前に縁を切る事を選択」

「良かった反面…あの女が生きている限り生きた心地がしない」

女性は現在、ようやくその呪縛から逃れ、絶縁という道を選んだ。しかし、30年以上にわたって心身を削られ続けた傷跡はあまりに深い。

今はただ、これまでの苦労が報われるような、穏やかな時間が彼女に訪れることを願わずにはいられない。

※キャリコネニュースでは「親に言われた衝撃的な言葉」をテーマにアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/T1VGTI8Q