２６年から高校野球が、２７年からはプロ野球のセ・リーグが指名打者（ＤＨ）制を採用する。打撃に秀でた選手に活躍の場が広がり、新たなスター誕生が期待される。ＷＥＳＴ報知では、今秋ドラフト候補で、打撃が売りの高校生、大学生、社会人を２回にわたって随時、紹介する。第１回は、２５年１２月の大学日本代表候補に選ばれた大商大の春山陽登外野手（３年）と今夏の甲子園に出場した鳴門（徳島）の稲山壮真内野手（２年）。

鳴門の大砲がその名を広めたのは、２５年夏の甲子園だった。稲山は、天理（奈良）戦で決勝打と２長打を含む４打数４安打１打点の鮮烈な聖地デビュー。二塁にヘッドスライディングをした際に、上半身のユニホームが破れるほどハッスルした。「今までの野球人生で一番、輝いていた世界だった」。昨秋は県準々決勝で優勝した阿南光に敗退。今春センバツ出場が絶望的なため、夏を目指して鍛錬の冬を過ごしている。

入学当初から低反発バットを使用する世代。「中学野球が終わってから、ずっと使っていた。飛ばないという感覚はなかった」。入学時点で上級生より飛ばし、１年秋から４番に座る。２４年秋の徳島大会３位決定戦では、右翼の防球ネットを越える推定１２０メートル超の場外弾を放った。ここまで通算２５本塁打をマークしている。巨人・榑松（くれまつ）スカウトディレクターは「パンチ力があり、うまさもある。ミートポイントが広く、広角に打てて打率が残る印象がある」と評した。

普段は一塁の守備に就き、三塁や外野も守る。５０メートル走６秒４と脚力があり、肩も強い。今年、ＤＨ制の採用が戦術に大きな変化をもたらす可能性があるなか、「４番は誰が寄ってきても、はね返してやる気持ち」と、どっしりと構える。

甲子園後、活躍を見た地元の友人から「阿波の怪物やん！」と声を掛けられた。ただ、２回戦では沖縄尚学の新垣有絃（ゆいと）と末吉良丞の継投に完封負け。自身も３打数無安打に終わった。開会式では山梨学院の菰田陽生（いずれも２年）との体格差を痛感した。「まだ、そう（阿波の怪物と）呼ばれるレベルじゃない。注目されている中で輝ける選手になりたい」。徳島から改革期の高校野球に新風を吹かせる。（瀬川 楓花）

◆稲山 壮真（いなやま・そうま）２００８年７月２３日、徳島市生まれ。１７歳。佐古小３年から佐古愛日クラブ野球部で軟式野球を始め、城西中では徳島東リトルシニアでプレー。鳴門では１年夏に背番号１７でベンチ入りし、２５年夏の甲子園は背番号３。阪神ファン。憧れは高橋由伸（元巨人）、村上宗隆（Ｗソックス）。１８０センチ、９０キロ。右投左打。