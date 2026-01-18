２６年から高校野球が、２７年からはプロ野球のセ・リーグが指名打者（ＤＨ）制を採用する。打撃に秀でた選手に活躍の場が広がり、新たなスター誕生が期待される。ＷＥＳＴ報知では、今秋ドラフト候補で、打撃が売りの高校生、大学生、社会人を２回にわたって紹介する。第１回は、２５年１２月の大学日本代表候補に選ばれた大商大の春山陽登外野手（３年）と今夏の甲子園に出場した鳴門（徳島）の稲山壮真内野手（２年）。

世代屈指の右の強打者が関西にいる。大商大・春山は「日本一になれるように。個人としては、佐伯（貴弘）さんの１２本塁打に挑戦したい」。３年秋を終えて通算９発。元横浜で大学の先輩が持つ、通算最多本塁打の連盟記録に意欲を示した。

２年秋の開幕節・神院大２回戦で２つの連盟記録を樹立した。初回に右翼へリーグ戦初本塁打を放つと、２回に野球人生で初という２打席連発。四球を挟んで再び左翼に運び、リーグ史上初の１試合３本塁打。１試合１２塁打で従来の記録を１塁打更新した。「運です」と笑ったが、ここからレギュラーに定着してチームの主砲に成長した。ベンチプレス１３７・５キロのパワーを持ち、推定１３０メートル弾を放ったこともある。２５年１２月の大学日本代表候補強化合宿では、フリー打撃のサク越え数もトップだったという。広島の鞘師スカウトは「パワーヒッターで勝負強い。楽しみな選手」と高評価する。

豪快な打撃の一方で、電車通学中などは読書にいそしむ。特に京セラ創業者・稲盛和夫さんの「生き方」に感銘を受けた。「世のため、人のためだと。野球も利己的ではなく、チームのためにという考えになった」。故に、打席で一発を狙うことはない。「今、何をすべきかを考えて行動することが大事。（打席では）本塁打を放つ未来を想像するのではなく、投手の球にコンタクトすること」を貫いている。

２学年上の西武・渡部聖はプロ１年目の２５年、打率２割５分９厘、１２本塁打、４３打点と結果を残した。それでも、大学４年春は「（スカウトを）自然と意識してしまう部分があった」と苦しんだ。「“ドラフト病”になるぞと言われる。プロへの執着心はめっちゃありますけど、選んでもらう立場。今やるべきことに集中するだけ」と春山。強烈な一発で、夢をたぐり寄せる。（瀬川 楓花）

◆春山 陽登（はるやま・あきと）２００４年１２月１０日、奈良・大和高田市生まれ。２１歳。高田小１年から高田イーグルスで軟式野球を始め、６年時にタイガースジュニアに選出。高田中では硬式の五條シニアでプレー。敦賀気比（福井）では主将を務めた２年秋の明治神宮大会と３年春夏の甲子園に出場。夏は「３番・左翼」で３回戦進出。高校通算１７本塁打。大商大では１年秋からリーグ戦に出場。２、３年秋にベストナイン。５０メートル走６秒２。１７７センチ、９２キロ。右投右打。