¡¡Âîµå½÷»Ò¤Ç£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥·¥ó¥°¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÉé¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Î¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢½÷»Ò¤Ç»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹£´Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë£²£°Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¡¢¤½¤ÎÀè¤Î£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤«¤¦¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡ÁáÅÄ¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ò¶¥µ»À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó£²¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£½ø¾Ï¤È¤Ê¤ëºòÇ¯¤Ï¶ìÆñ¤Î£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÉé½ý¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÏÄË¤ß¤ÈÉÝ¤µ¤¬¾Ã¤¨¤º¡¢£¶·î¤Ë¤Ï¤·¤Ó¤ì¤Î¾É¾õ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£±Æü£±Æü¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ê¼ó¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¡Ê£µ·î¤Î¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤ÏÉÝ¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÎý½¬ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤·¤Ó¤ì¤¬£²¤«·î¤°¤é¤¤Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÂÎ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£¹·î¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼º¸ú¤¹¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö£²£´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤²áÌ©ÆüÄø¤Î¾å¡¢¥Ñ¥ê¤Þ¤ÇÌó£±£°Ç¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÅÄÂçÊå»á¤¬ÀìÂ°¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤·¡¢ÅÏ¹ÒÆüÄø°ì¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢»þº¹¤äÄ´À°¤ò¹Í¤¨¤Æ¼«¤é·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉéÃ´¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤¬Ë¾¤ó¤À´Ä¶¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤¬Âîµå¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÊåÀèÀ¸¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Î¥¤ì¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬Â³¤¤¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤â¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î²Ð¤¬¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢½Ä¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²£¼´¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿´ü´Ö¡£ÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆâÂ¦¤ÎÉôÊ¬¤ò¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤Î¾É¾õ¤â¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¡Öº¸¼ÜÂ¦¼êº¬¿¶Úç§¡Ê¤±¤ó¡Ë°¡Ã¦±±¡×¡£¼ê¼ó¤òÊÖ¤¹Æ°ºî¤Çç§¤¬Æ°¤¡¢ÄË¤ß¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢²óÉü¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£¸·îËö¡£¼õ½ý¤«¤éÌó£±Ç¯¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸øÉ½¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¡Ø¤â¤¦Âç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤ÏÄË¤ß¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¤ä¼ºÅÀ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡Ê¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º¸ÏÓ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÀ®²Ì¤â£±£±·î¤Î£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ç¯¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢£²£°Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï½÷»Ò¤Ç£¹£²¡Á£¹£·Ç¯¤Ë£¶Ï¢ÇÆ¤Î¾®»³¤Á¤ì°ÊÍè¤Î£´Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤ÏÉÔ°Â¤ä¤É¤³¤«¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡¢Éé¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï½Ñ¤ä¶î¤±°ú¤¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Á´ÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é£´Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤º¡¢»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¸å¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤â¸½»þÅÀ¤ÇÄê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó£²¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ï£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÂÇÅÝ¡¦Ãæ¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Â¹±ÏèµÁª¼ê¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï¡Ê¤±¤¬¤Ç¡ËËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤º¡¢µ²±¤Ë¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¤¢¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡»¡ÄÁáÅÄ¤Ïº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ë¡×¤È¿§»æ¤Ëµ¤·¤¿¡£²áÌ©ÆüÄø¤ÎºòÇ¯¤ò·Ð¸³¤·¡Ö»î¹ç¤ÈÎý½¬¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÂç»ö¡£¤½¤³¤¬Êø¤ì¤ë¤ÈÂîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¼Â´¶¡£º£¤Ç¤â¥ª¥Õ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÊúÉé¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢¡ÁáÅÄ¡¡¤Ò¤Ê¡Ê¤Ï¤ä¤¿¡¦¤Ò¤Ê¡Ë£²£°£°£°Ç¯£··î£·Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡£Ê¡²¬¡¦´õË¾¤¬µÖ¹âÂ´¡££´ºÐ¤«¤éÂîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡££²£±Ç¯¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç£±£·Ç¯Æ¼¡¢£±£¹Ç¯¶ä¡¢£²£±Ç¯¶ä¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬£²£±¡¢£²£³Ç¯¶ä¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤¬£²£³Ç¯Æ¼¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç£´ÅÙÍ¥¾¡¡¢£²£³Ç¯¤Ë»Ë¾å£µ¿ÍÌÜ¤Î£³´§³ÍÆÀ¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯£±£°°Ì¡£º¸Íø¤¡££±£¶£·¥»¥ó¥Á¡£