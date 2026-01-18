横綱・豊昇龍が気迫の相撲で１敗を守った。西前頭３枚目・伯乃富士との最初の一番で右の額から流血しながら、取り直しの一番を寄り倒しで制した。平幕の阿炎が初黒星を喫し、横綱初優勝に向け、トップに並んだ。１敗は横綱・大の里、新大関・安青錦、関脇・霧島、平幕の欧勝海を加えた６人となった。

× × × ×

横綱が頭から落ちて流血するなんて、あまり見たことがない。それだけ必死だったということ。苦戦の原因は立ち合い。取り直し前は左からの張り差しを選択して失敗した。踏み込みが弱く左脇が開いてしまい伯乃富士に右を差された。右の小手からの掛け投げでなんとかしのいだが、危なかったと言わざるを得ない。

取り直し後の立ち合いも踏み込みが浅く、当たりもそれほど強くなかった。右上手を取ったことが命綱。出し投げで振って左を差しての寄り倒し。伯乃富士が力を付けていることは認める。しかし、豊昇龍も後半に向けて立ち合いを考え直す必要があるだろう。

現役時代の私だったら、ヒヤリとした相撲で勝ちを拾うと「ヨッシャ」と心の中で小さくガッツポーズをしていた。横綱はどうなのだろう。１５日間、完璧な相撲を取るのは難しい。“冷や汗”を前向きにとらえるしかない。（スポーツ報知評論家）