１７日の京都１０Ｒ・紅梅Ｓ（牝馬限定、３歳オープン・リステッド、芝１４００メートル）は、単勝１・６倍と断然人気を集めたリリージョワが、圧巻のレース運びで無傷３連勝を決めた。

意気揚々と駆け抜けた。序盤は先団で控えると、３角手前からハナを奪い、勢いは衰えず直線へ。グングンと加速し、残り約１５０メートルで右ムチが一発入ったが、ほぼ手綱は持ったまま。後続を４馬身差で封じ込めた。ルメールは「スピードがありますね。先頭に立ってからはリラックスして、息が入っていいペースで走れました。強かったです」と笑みを見せた。

前走のもみじＳも強さが際立っていた。道中で８馬身ほど引き離す逃げを打ち、二枚腰。のちの京王杯２歳Ｓ覇者で朝日杯ＦＳ２着馬ダイヤモンドノットの猛追を半馬身差で振り切った。

まだまだ底を見せていない。武幸調教師は「体が増えていたのは良かったです」と３勝目を振り返った。その言葉通り、馬体重は１６キロ増の４５０キロ。心身ともに成長中だ。祖母は１１年の秋華賞馬アヴェンチュラ。桜花賞（４月１２日、阪神）を意識させる新星が現れた。（松ケ下 純平）