楽天・三木肇監督（４８）が１７日、先発挑戦の希望を示している楽天・西口直人（２９）について言及した。

西口は昨季、リリーフとして５２試合に登板し、３勝１敗１セーブ３１ホールド、防御率１・０７をマーク。５０回２／３を投げて７０奪三振、奪三振率１２・４３とリーグ屈指の数字を残した。今オフは先発挑戦を視野に練習に励んでおり、右腕は「２０２６年シーズンは、先発としてチームを引っ張っていけるピッチャーになっていきたい」と意気込みを口にしている。

三木監督は西口の起用法について「どっち（先発と救援）だって言われたら今はまだノーコメント」と、現時点で決定していない状況であることを明かした。今後、西口とさらに話し合い、起用方針を定めていく見込み。「彼の良さが生きるとこが一番いいと思う。本人がそういう思い（先発転向）を持っているんであれば、しっかり話をして、どうしていくかということはしなあかんなと思ってる」と語る。

先発の柱となりうる能力も持っているが、終盤にリリーフとして西口がいることはチームに絶大な安心感ももたらす。指揮官は「先発でローテーションに入ってというイメージがないこともないし、去年の話をすれば８回に西口がいることでどれだけチームが救われて、どれだけ勝ちに結びつけてくれたかというのもある。彼の力を出せる場所と、彼だけじゃなくて彼を生かしながらチームとしてやっていくと考えたら、先発なのか、リリーバーとしてやっぱりいてもらうのかっていうのは、今ここで軽く発言することじゃないかなと。西口ともしっかり話をして、彼が迷わないように、そこと決めたとこで、しっかり行けるように準備をしたいなと思う」と思考を巡らせた。