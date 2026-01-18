こずえ（篠原涼子）、懲戒処分の危機 怜治（ジェシー）は脱獄へのカウントダウン 『パンチドランク・ウーマン』第2話あらすじ
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）の第2話が、きょう18日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】危険な色気をまとう…殺人犯を演じるジェシー
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
氷川拘置所・女区の区長を務める刑務官・こずえは、自分にも他人にも厳しく生きてきたが、父親殺しの容疑で移送されてきた怜治によって、日常が一変。拘置所のルールに反発して問題行動を起こす怜治の言葉に、こずえの心は乱され始める。
そんな中、女区でけんか騒ぎが起こり、混乱に乗じてこずえのタブレット端末が何者かに盗まれてしまう。タブレットの中には、収容者や職員たちのデータはもちろん、裁判記録などの極秘データも入っている。事態を重く見た処遇部長・小柳太介（宇梶剛士）は、区長であるこずえの責任を追及。こずえも「見つけられなかった時は懲戒処分にしてくださって構いません」と腹をくくり、犯人捜しに動き出す。
一方、怜治は単独室にいる死刑囚・鎧塚弘泰（河内大和）に接触。脱獄を持ちかけると、鎧塚はタブレットが必要だと言う。タブレットを盗んだのは誰なのか。盗難事件を発端に、脱獄へのカウントダウンが始まる。
【場面写真】危険な色気をまとう…殺人犯を演じるジェシー
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
そんな中、女区でけんか騒ぎが起こり、混乱に乗じてこずえのタブレット端末が何者かに盗まれてしまう。タブレットの中には、収容者や職員たちのデータはもちろん、裁判記録などの極秘データも入っている。事態を重く見た処遇部長・小柳太介（宇梶剛士）は、区長であるこずえの責任を追及。こずえも「見つけられなかった時は懲戒処分にしてくださって構いません」と腹をくくり、犯人捜しに動き出す。
一方、怜治は単独室にいる死刑囚・鎧塚弘泰（河内大和）に接触。脱獄を持ちかけると、鎧塚はタブレットが必要だと言う。タブレットを盗んだのは誰なのか。盗難事件を発端に、脱獄へのカウントダウンが始まる。