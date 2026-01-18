野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督は16日、3月に行われるWBCの日本代表メンバーを新たに11人を発表。野球解説者の高橋由伸さんが国内の3選手に注目しました。

今回の発表で30人中19人が決まり、高橋さんがスターティングメンバーを予想。「打線を組む上でこの3人は入れたい」とDeNA・牧秀悟選手、ソフトバンク・周東佑京選手と近藤健介選手に触れました。

センターとしてスタメン予想した周東選手は昨季、2度目のゴールデングラブ賞を獲得し、前回のWBC準決勝のメキシコ戦では代走として出場し、サヨナラのホームを踏みました。

高橋さんは「周東の場合は守りで入れたい。短期決戦なのであと一歩でヒットかアウトかの違いは大きい」と強調。その上で「『守るところは守りたい』という考えが井端監督にあるのでは」と予想しました。

一方、近藤選手と牧選手については打線で欠かせないと話し、「打率も高いし、しぶといというよりはアウトになりにくい。チームバッティングもしてくれるし、打線としてはどこに入れてもいい」と期待を寄せました。

▽高橋由伸さんの現時点予想スタメン※ポジション順

捕手:若月健矢

一塁:村上宗隆

二塁:牧秀悟

三塁:岡本和真

遊撃手:源田壮亮

左翼:鈴木誠也

中堅:周東佑京

右翼:近藤健介

指名打者:大谷翔平

1月16日放送、日本テレビ「news zero」を再構成