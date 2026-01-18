K−POP次世代アイドルは、CORTIS（コルティス）とKickFlip（キックフリップ）！ アップルミュージック（Apple Music）のミュージックディスカバリー・アプリ「Shazam（シャザム）」が13日、26年の音楽市場をリードする次世代アーティストを予測したリスト「Shazamシャザムファストフォワード2026（Shazam Fast Forward 2026）」を公開した。全世界22カ国、20ジャンルで計65チームが選定された。

韓国アーティストとしてはボーイズグループのCORTISとKickFlipが入った。同リストは、Shazamの予測アルゴリズムとアップルミュージックグローバルエディターチームのキュレーションを土台に毎年公開される。

昨年、同リストに含まれたアーティストは、平均67％のShazam認識回数上昇、100％以上のアップルミュージック再生増加率を記録した。

CORTISは、昨年8月にデビュー曲「GO！」を発表。1カ月後にはシャザム韓国チャート1位に上がった。現在まで、全世界24カ国のアップルミュージック総合チャート「トップ100」にランクインし、中国、タイなどアジア主要国でも「Top10」に上がった。

またKickFlipは、昨年9月に3番目のミニアルバム「My First Flip」をリリース。アップルミュージック韓国人気チャートで48位を記録し、50日以上もチャートにとどまった。

今年の「Shazamファストフォワード2026」には、韓国の他にもノルウェー、キューバ、インドなど多様な国の新鋭アーティストが含まれた。