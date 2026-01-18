プレミアリーグ第22節、ノッティンガム・フォレストとアーセナルの試合が行われた。



2位マンチェスター・シティが今節敗北したため、勝てば勝ち点差をさらに広げることができるアーセナル。ボールを持つアーセナル、奪ってからのカウンターを狙うフォレストという構図でゲームはスタートする。



アーセナルはボックス内までボールを運んでいくものの、なかなか決定的なシーンには至らない。29分にはコーナーキックの流れからマドゥエケがシュートを放ち、ファーに流れたところにマルティネッリが詰めるがシュートは枠を外れていく。31分にもスビメンディがハーフスペースをとってシュートに持ち込むが、これも外れていった。





35分を過ぎた頃からはややフォレストがボールを持てるようになり、ティンバーのファウルを誘ってフリーキックのチャンスを得るなど反撃を見せるも、得点は生まれない。41分にはカウンターの局面でギェケレシュがセンターサークルから一気にボールを持ち上がるが、ムリージョの好カバーによって事なきを得た。前半はスコアレスで終了する。後半開始からアーセナルはマルティネッリを下げてトロサールを投入。得点を狙いにいくがゲームは動かず、アルテタ監督は57分にサカ、メリーノ、ジェズスの3枚を投入する。59分には高い位置でボールを奪ったサカがクロスを上げ、中でライスがボレーで合わせるもGKセルスがなんとかセーブし凌いでみせる。65分にもライスのクロスからサカが頭で合わせるが、セルスが指先でセーブしゴールを許さない。粘るフォレストは幾度かのアーセナルのセットプレイも凌ぎ、スコアレスのまま時間が経過していく。5分のアディショナルタイムにも得点は生まれず、0-0のスコアレスドローとなった。アーセナルは2試合連続でスコアレスドローとなったが、2位シティとの勝ち点差を7とした。［スコア］ノッティンガム・フォレスト 0-0 アーセナル