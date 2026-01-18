「自分の打ちたい球が打てなかった」ゴルフ・松山英樹が59位タイ 金谷拓実はイーグル奪いトップと1打差
◇ソニー・オープン・イン・ハワイ(15日〜18日、アメリカ)
59位タイスタートの松山英樹選手は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算1アンダーで2日目を終えて、59位タイ。カットライン上で予選通過となりました。
この日は朝から強風に見舞われた松山選手。「風は強かったですけど、風のジャッジというよりは自分の打ちたい球がなかなか打てなかったですし、いいストロークが出来なくて。苦しかったですけど、最後2つバーディーきたのでそこは気分よく終われて良かったなと思います」と振り返りました。
また自身のティーショットについて「良いところもあるんですけどもうちょっと。アイアンショットとのつながりがないって感じ」とプレーを冷静に分析。
予選通過となるかは、午後の結果次第となった松山選手。予選通過への手応えについて「ぎりぎりですけど、午前中でこの順位で通ったためしがないので、諦めてますけど。次の試合に向けて、もし残れば明日のためにしっかり準備して頑張りたいなと思います」と冷静に話しました。
一方、17位タイスタートの金谷拓実選手はパー5の9番でイーグルを奪うなど1イーグル3バーディー1ボギーで通算8アンダーまで伸ばし、トップと1打差の6位タイに浮上しています。▽2日目終了順位
1位T:デービス ライリー(-9)他4名
6位T:金谷拓実(-8)他3名
28位T:米澤蓮・平田憲聖・金子駆大(-4)他5名
59位T:松山英樹(-1)他15名