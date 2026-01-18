明後日20日(火)からは、今季最強寒波が日本列島に居座るでしょう。日本海側を中心に「大雪」「猛吹雪」が「長い期間」続く恐れがあります。太平洋側もでも大雪になる所がありそうです。交通機関の乱れに警戒し、低温による体調の変化にも十分にご注意ください。

1週目(19日〜25日):「大寒」に今季最強寒波襲来 大雪と吹雪が続く恐れ

今週は今季最強寒波が日本列島に襲来する見通しです。日本海側を中心に「大雪」「猛吹雪」に警戒が必要です。また、20日(火)は二十四節気の「大寒」です。暦通り最も寒い時期に例年以上に寒くなる予想です。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。





明日19日(月)には、前線を伴った低気圧が北日本を通過するでしょう。北海道や東北は太平洋側を含めて広く雪や雨が降りそうです。雷を伴い一時的に降り方が強まる所もあるでしょう。北陸でも雨や湿った雪が降りそうです。関東甲信から九州は晴れる所が多いものの、日本海側を中心に雨や雪の降る所はあるでしょう。明後日20日(火)になると、低気圧が日本の東に離れ、冬型の気圧配置が強まりそうです。日本列島には今季一番の寒気が流れ込む見通しです。この今季最強寒波は少なくとも25日(日)にかけて日本列島に居座るでしょう。日本海側では雪が続き、大雪や猛吹雪になる所もありそうです。一気に雪の量が増えたり、吹雪や吹きだまりにより見通しが悪くなったりして、交通機関が大きく乱れる恐れもあります。また、着雪や倒木などによって停電が発生する可能性もあります。非常食や水、寒さへの備えをしておきましょう。今回は寒気が強いため、太平洋側でも大雪になる地域も出てきそうです。大雪に慣れていない方も多いと思います。雪道を歩く際や車での移動の際は、備えをしっかりして、いつも以上に慎重に行動しましょう。気温は、明日19日(月)までは、全国的に平年並みか高い予想です。明後日20日(火)には気温がガクッと下がり、平年を下回る寒さとなるでしょう。この時期は一年で最も寒い時期にあたりますが、それと比べても各地で気温が低くなりそうです。具体的に見ていくと、札幌は最高気温でもマイナス3℃前後、朝はマイナス10℃を下回る日もあるでしょう。仙台や新潟でも、昼間は0℃〜3℃ほど、東京や名古屋、大阪、福岡でも10℃に届かない予想です。これに冷たい季節風も加わるため、体感はこれ以上に寒くなるでしょう。万全の寒さ対策をしてください。これだけ寒いと室内でも暖房の効いた部屋と効いていない部屋では気温差が大きくなります。ヒートショックの危険度も増すため、特に入浴の際は十分にご注意ください。また、対策が十分に取られていない水道管などは水が凍ることも想定されます。少量の水を流したり、水道管に防寒グッズを取り付けるなどの対策を行うようにしましょう。

2週目(26日〜31日):凍えるような寒さ続く 受験シーズン体調管理に注意

26日(月)頃になると、強い冬型の気圧配置は緩みますが、寒気の影響は続くでしょう。27日(火)以降も、日によって寒気の強さは違いますが、流れ込みやすい状況がしばらく続く見通しです。そのため、日本海側では雪が降りやすいでしょう。札幌は雪マークが少ないですが、連日雪マークが隠れていて、にわか雪はありそうです。太平洋側は広く晴れる予想ですが、日本海側から雪雲が流れ込みやすい地域では雪が降ることはありそうです。



また、現在の予想では28日(水)〜29日(木)には本州の沿岸付近を気圧の谷が通過しそうです。関東の南部でも雪や雨が降る可能性があります。まだ少し先のことですが、今後の予報にご注意ください。



最高気温は、札幌ではマイナス4℃〜マイナス1℃くらいと真冬日(一日を通して気温が0℃未満)がしばらく続くでしょう。最低気温はマイナス10℃以下と凍てつくような寒さとなりそうです。寒さ対策は万全にしてお過ごしください。仙台や新潟は、昼間は3℃前後、朝は氷点下の日が多いでしょう。東京や名古屋、大阪、福岡は10℃くらいまで上がる日があるものの、ほとんどの日が10℃未満でしょう。名古屋で冬日(最低気温が0℃未満)の日があり、そのほかも氷が張ったり、霜が降りたりする冷え込みとなりそうです。大学受験だけでなく高校や中学受験も本格化してくる頃です。寒さで体調を崩さないように、しっかり栄養を取り、暖かくして本番に挑んでください。

本格的な花粉シーズン近づく 早めの対策を

寒さや雪も気になる所ですが、本格的な春の花粉の季節も間もなくやってきます。



日本気象協会が15日(木)に発表した、最新の花粉飛散予測によると、2月上旬には九州や東海などで※飛散開始となるでしょう。2月中旬には九州から関東の広い範囲で花粉シーズンがスタートする見通しです。北陸や東北南部でも2月下旬には花粉が飛び始め、東北北部は3月上旬ごろとなりそうです。今年の飛散量は、西日本で平年並みの所が多く、東日本や北日本では平年より多くなるでしょう。



東京など、すでにわずかながら花粉が飛んでいる所があります。敏感な方は症状が出ているかもしれません。まだ症状が出ていない方も、花粉シーズンがはじまる前から早めに対策を取ると良さそうです。



※飛散開始日:1平方センチあたり1個以上の花粉を2日連続して観測した最初の日