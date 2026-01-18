¤¤·¤¿¤«¤Î¡¡¹âÌî¤¬»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤ò»Å»ö¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¡ÄÂåÌò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â¡¡°æ¸ÍÅÄ½á¡Ö¤¨¤§¤§¤§!?¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¡×¤¬17Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¡¡¤Ë¤Á¤è¤¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»öÌ³½ê¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¹âÌîÀµÀ®¡Ê36¡Ë¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¼¡À¤ÂåÂçÀ¼·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¥·¥ó¡¦°æ¸ÍÅÄÇÕ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡9ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¡×¡£¥Í¥¿ÈäÏª¸å¡¢´ßÂç¾¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¹âÌî¤¬»Å»ö¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌî¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡ÖÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈMC¤ÇÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡¦°æ¸ÍÅÄ½á¤Ï¡Ö¤¨¤§¤§¤§!?¹âÌî¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬!?¡×¤È¶ÄÅ·¡£´ÑÍ÷ÀÊ¤«¤é¤â¡Ö¤¨¤§¡¼¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¡Ö½Ð¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¡¢¥Ô¥ó¥Í¥¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£