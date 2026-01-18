グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。最新DVDグラビアショットを投稿した。

「最新DVD＆BD『Cairns』の発売記念オンライサイン会の〆切は19日迄です」と報告し、胸元がV字に大胆露出されたワンピース水着姿に麦わら帽子をコーディネートした写真をアップ。「開催日は1月29日（木）20時〜 3本購入特典でアクスタ付き イベント参加券はDMM通販でのみ入手できます」と告知した。さらに2月8日に都内でイベントを開催することも伝えた。

ファンやフォロワーからも「魅力的」「最高です」「めっちゃかわいい」「めっちゃセクシー」「NICEショット」「キュンキュン」「たまらない」「天は2物を与えちゃったみたいですね」とコメントが寄せられている。

鈴木は埼玉県出身。日大芸術学部音楽学科サックス専攻卒。09年、グラビアデビュー。同年9月には初のイメージDVD発売。11年には「ミスFLASH2011」グランプリを獲得し、出場者で結成の「G☆Girls」に参加。15年の「第3回AKIBA TOKYO COLLECTION」グランプリ。「週刊プレイボーイ」の企画で「美尻番付」（15年）「おっぱい番付」（16年）「クビレ番付」（17年）のいずれも横綱に選出され“胸・腰・尻の3冠”達成。「ミス・ワールド・ジャパン2018」審査員特別賞。25年には「グラビアン魂アワード」みうらリリー賞（功労賞）受賞。カレンダーは26年で現役グラドル最多記録を更新する15年連続発売。女優としてもNHK大河ドラマ「八重の桜」、テレビ朝日系「仮面ライダーフォーゼ」、ネットフリックス映画「シティーハンター」などに出演。特技はサックス、ピアノ、ハイキック、ハンドスプリング。身長167センチ。バストは96センチIカップ。血液型AB。愛称「ふみにゃん」。