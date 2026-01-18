“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな＝32）が17日、自身のインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを投稿した。

「オフショット」と題し、胸元を大胆に露出した水色の丈の短いキャミソール風トップスに、ブルーデニムをコーディネート。「週刊文春『原色美女図鑑mini』見たよー！のご連絡嬉しいですハート ありがとうございますっっ！」と感謝の気持ちをつづった。

ファンやフォロワーからも「マヂ天使」「美しい女神」「透明感半端ない美女」「清楚可憐セクシー三拍子」「美と力の結合」「スタイル抜群」「愛溢れる癒しの笑顔の花に乾杯」「超超超超カワイイ」「ウエストほっそぃ〜」「たまりません」「視線が胸に行く事もあるのはお許しを」「いつもよりメロンが大きく見えます」「活躍の幅が半端ない」とコメントが寄せられている。

堀江アナは東京・武蔵野市出身。幼少期からジュニアアイドルとして活動し、中学生時には「第三期AKB48追加メンバーオーディション」に合格。立教女学院短大時代の12年には「ミス立教女学院短大」グランプリ。SNSのプロフィル欄に「日本一、強いアナウンサー」などと書いており、空手の剛柔流黒帯の実力を生かし、チャイナドレス姿で特技の瓦割りの動画をアップして話題に。趣味は舞台鑑賞、絵本＆似顔絵制作。日本空手道連盟剛柔流研修館初段、パーソナルプロボディートレーナー、エシカル・コンシェルジュ、オーガニック料理ソムリエ、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー、上級救命技能士、保育士、幼稚園教諭2免許などを取得。身長162センチ。血液型O。