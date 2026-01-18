西武の武内夏暉投手（24）が16日までに、福岡県久留米市での自主トレを公開した。プロ3年目の今年は米大リーグ・アストロズへ移籍した今井達也やチームメートの隅田知一郎らとともに、トレーナーの鴻江寿治氏が主催する「鴻江スポーツアカデミー」のキャンプに初参加。同キャンプには女子プロゴルファーやソフトボールの選手も参加しており「他種目から体の使い方などを学べると感じた」と初参加での新たな収穫に充実感を漂わせた。

昨年は1月の自主トレ中に左肘内側側副靱帯（じんたい）を損傷し、1軍初登板が5月にずれ込むなど大きく出遅れた。それだけに今オフは年末年始もトレーニングを継続し、体の使い方を学んできた。同キャンプではすでにマウンドにも上がっており「去年のようにならないように気をつけている。12月から取り組んできたので不安はなかった」と苦い経験を糧に、さらなる成長につなげる覚悟も示した。

プロ3年目となる今季は「もちろん、狙ってます」と自身初の開幕投手も視野に入れる。「1年間ローテを守りたいので、自主トレ、キャンプで人一倍練習して、いい感覚でシーズンに入りたい」。10勝で新人王を獲得したルーキーイヤーを越える成績も虎視眈々（たんたん）と狙っている。（前田泰子）