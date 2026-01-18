◇スノーボードW杯ハーフパイプ第5戦（2026年1月17日 スイス・ラークス）

男子決勝が行われ、日本勢はW杯種目別3連覇中の平野流佳（INPEX）が73・25点の5位が最高だった。

南半球勢が次々と斜め軸に縦3回転、横4回転するトリプルコーク（TC）1440を決めて表彰台を独占する中、平野流も2回目の3発目にフロントサイドのTC1440、続く4発目にキャブ（逆スタンス）のTC1440を入れたルーティンをメーク。着地がやや乱れて得点は伸びなかったが、実戦では史上初めて、TC1440を同じルーティンの中で連続で決める「コンボ」に成功した。

優勝は北京五輪銀メダルのスコット・ジェームズ（オーストラリア）で、2回目に98・75点を叩き出して逆転。TC1440に加え、さらに難度が高いとされるスイッチバック・ダブル1440を含むルーティンを成功させ、6人いるジャッジの1人は100点満点を付けた。

2位のキャンベル・メルビルアイブス（ニュージーランド）もTC1440を2発入れるルーティンを決め、91・00点をマーク。開幕まで3週間を切ったミラノ・コルティナ五輪に向けて、最強の日本男子に負けじと、海外のライバルたちも調子を上げてきた。