Aぇ! group、胸キュンシチュエーションで“蛙化”を徹底検証 佐野晶哉「正門くんのよくない部分が出ていた」
4人組グループ・Aぇ! groupが出演する、18日放送のフジテレビ系『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）では、「令和の恋愛って、むず過ぎない!?」をテーマに、メンバーたちが全力で検証していく。
【写真】蛙化をめぐって大盛りあがりの小島健＆正門良規
好意を持った相手のささいな言動で気持ちが一気に冷めてしまう現象のことを“蛙化（かえるか）現象”という。しかし、どんな言動がダメなのか、いまいち分からない…。そこで今回は、「Aぇ! group！NO！蛙化選手権！」を開催し、メンバーたちが胸キュンシチュエーションで徹底検証する。
1人ずつ与えられたシチュエーションに入り込み、好意を寄せてくれている相手を蛙化させないように演技を実施。これを4人でトーナメント形式で行い、最も相手を蛙化させてしまうメンバーを決定する。
スタジオには審査員も登場し、Aぇ! groupの演技を採点していく。まったく蛙化しなかったら10点獲得、そこから蛙化をすればするほど減点されていくことに…。
これに末澤誠也は「何でそんな決定する必要があるの？」、小島健は「普通我々の事務所だと“胸キュン王”とかは聞いたりしますけど…」と切り出し、スタジオは大笑い。まずは、正門良規と佐野晶哉があるシチュエーションで対決。正門と対戦することになった佐野は、「この方になら勝てます！」と笑顔を見せる。一方の正門は「なんでナメられてんねん！」と反論。
果たしてどんな胸キュンシチュエーションに挑戦するのか。そして一体どちらに軍配があがるのか。最も蛙化させたメンバーは一体誰なのか。
■Aぇ! groupコメント
▼正門良規
本当に難しかったです！どうしたらいいのか分からないことが多々ありました。令和の価値観で俺は生きていけないかも…と思いました（笑）。生きづらい時代ですね（笑）。他のメンバーがチャレンジしているのを間近で見ていたのですが、とても面白かったです。個人的には小島健がイチオシです！自分だったら、彼みたいな人と仲良くなりたいなと思いました。僕たちの頑張りを皆さんに見届けていただけたらうれしいです。
▼末澤誠也
とにかく見たことのない企画でした（笑）。どこをどう見られているのかもよく分からなかったです（笑）。僕たちは何も聞かされていなくて、即興でやる企画だったので難しかったのですが、本当に面白かったですね。男性目線と女性目線で感じることも違っていたので、勉強にもなりました。他の3人が挑戦しているのももちろん面白くて、皆さんの反応含めて放送がとても楽しみになりました。
▼小島健
胸キュン企画はやったことがあるのですが、あるシチュエーションの中で自分がどう動くのか、という企画はあまりやったことがなかったので、とても楽しかったです。自分がやってみるのも面白かったですし、他のメンバーがやっているのを見て“蛙化やん！”と言い合うのも楽しくて（笑）。僕の魅力は理論じゃないんでね。見ている方にも“やっぱり小島が一番かっこいいな”と思ってもらえるはずです。小島健はもちろんですが、Aぇ! groupを好きになっていただける企画になっていると思います。ぜひお楽しみに！
▼佐野晶哉
Aぇ! groupって個性的なグループやなって改めて思いました（笑）。全員攻め方が違っていて、加点の取り方も減点のされ方もおのおの個性が出ていたと思います。審査員の方々と僕たちの目線がこんなにも違うんだなと驚きました。正門くんのよくない部分が出ていたなと。そこも見どころになっていると思うので、楽しみにしていてください！
