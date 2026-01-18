三菱UFJ銀行が「現金最大3万円プレゼント」キャンペーンを実施中！ もらうための条件、対象者は？
三菱UFJ銀行は、2026年1月7日〜3月31日まで、アプリで普通預金口座を開設した人を対象に、「現金最大3万円プレゼント」キャンペーンを実施しています。特典がある従来の「口座開設プラン」に加え、さらに充実させた内容で打ち出しています。
2025年10月6日から行ってきた「口座開設プラン」（予告なく内容を変更する可能性あり）では、口座残高1万円以上の人には現金2000円を進呈。そして今回、2026年1月7日〜3月31日まで、「エムットでスタート！新生活キャンペーン」を実施し、条件をクリアした人を対象に現金最大3万円（『口座開設キャンペーン』の特典2000円を含む）をプレゼントします。
【キャンペーン対象者】
「口座開設プラン」「エムットでスタート！新生活キャンペーン」共に、三菱UFJ銀行で円普通預金口座を初めて開設する人が対象となります。
【条件】
1：両キャンペーン共に、スマート口座開設アプリか、三菱UFJニコスが提供するMDCアプリで普通預金口座を新規開設
2：口座開設完了日の翌月末日時点の残高が、「口座開設プラン」は1万円以上、「エムットでスタート！新生活キャンペーン」では15万円以上になるように、1の口座へ入金する
3：両キャンペーン共に、口座開設完了日の翌月末日までに三菱UFJダイレクトにエントリーをします。
※2、3は期限あり。また順番は問いません。
【特典内容】
「口座開設プラン」は現金2000円、「エムットでスタート！新生活キャンペーン」は現金2万8000円をプレゼントします。それぞれのキャンペーンの条件を達成すると合計現金3万円となります。
今回のキャンペーンは、新しい年度のスタートを控え、人生をサポートする金融サービス「エムット」を体感できる機会となりそうです。
＜参考＞
三菱UFJ銀行「エムットでスタート！新生活キャンペーン」
(文:All About 編集部)
