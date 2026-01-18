歌手の郷ひろみ（70）の母で12日に亡くなった原武輝代（はらたけ・てるよ）さん（享年92）の告別式が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場でしめやかに営まれた。

【郷ひろみあいさつ全文】

本日は、母、原武輝代の葬儀にご参列いただき、誠にありがとうございました。

母は、1月12日午前7時12分、92年の人生に別れを告げ天国へと旅立ちました。これまでにたくさんのご厚情をいただきましたこと、本当にありがとうございました。

母との別れに際して、手紙を書きました。これが母への最後の手紙となります。みなさまには、少しばかり母のことを想（おも）い浮かべていただければ幸いに存じます。

拝啓 原武輝代様

あなたの躾（しつけ）は本当に厳しかった。僕が郷ひろみになる前から、ずっとずっと。

「簡単に弱音を吐いたら、お母さんは怒るよ！」

あなたの笑顔が見たいから、僕は頑張ることを覚えました。

「自分に足らないものがあるなら、黙って学びなさい」

あなたを哀（かな）しませたくないという想いが、僕に向上心を芽生えさせました。

「人を妬（ねた）まないこと。すべての結果は自分の中にあるから」

僕は人と比較はしない。自分を強く持たなければ人を幸せにできないと教えてくれたのは、あなただから。

「ファンのみなさんがいなければ、あなたは何者でもないんだよ」

「そんなことわかってるよ」

「だったら、今よりもっともっとファンを大切にするという気持ちを、毎日、積み重ねていきなさい。あなたの歌を心待ちにしている人たちのことを想いながら。それが郷ひろみという人間よ」

いくつもの教えは、人として“当たり前”のことばかり。あなたは、そんな“当たり前”の大切さを、大人になった僕に、時に言葉で、時に手紙で伝え続けてくれた。

あなたは先生だった。あなたは誰よりも僕のファンでいてくれた。そして僕のたったひとりのおふくろだった。

永い眠りについたあなたの姿は美しく、やさしかった。

お母さん、どうか天国で安らかに過ごしてください。僕はもうしばらく、あなたと歩んできた道の先へと歩き続けるから。

最後の行には、僕の、いちばん大切な言葉を綴（つづ）ります。

あなたがいたから僕がいた こころの支えをありがとう

あなたの息子 原武裕美より