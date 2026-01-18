イベントを楽しむ子どもたちと交流する実行委の大学生ら＝１７日、横浜市磯子区の浜マーケット

戦後の闇市から始まったとされる横浜市磯子区の商店街「浜マーケット」で１７日、大学生と商店街組合が連携したイベント「浜マーケットに灯をともそう」が開かれた。

企画したのは、中京大３年の是安彩衣さん（２１）＝愛知県＝ら学生４人。昭和の風情を残すものの閉店が続く浜マーケットの存在を共通の知人を介して知り、「商店街の温かい雰囲気を未来に残したい」と昨年９月に実行委員会を立ち上げた。運営資金はクラウドファンディング（ＣＦ）で調達した。

イベントでは、輪投げや魚釣りなどの縁日や商店街を散策しながら楽しむワードラリーを開催。二ツ目の落語家、柳亭市寿さんが「味噌（みそ）蔵」を披露した。

母親と訪れた小屋朱織ちゃん（５）は「お店の人から話しかけられたり、風船がもらえたりして楽しかった」と笑顔。千葉県君津市から落語を聴きに来た鈴木博子さん（５６）も「初めて来たが、優しく温かい気持ちになった」と話した。

企画に関わってきた磯子商店街商業協同組合理事の高木貴広さん（５４）は「若い人たちが商店街に興味を持ってくれてうれしい」。是安さんは「一から企画をつくり、地元の人たちと交流できて楽しかった」と充実感を味わっていた。