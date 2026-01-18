お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）、稲田美紀（年齢非公表）が17日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（深夜2・10）に出演。超大物歌手の前でドスベリしたことを振り返った。

今回は「ドスベリサミット」と題して放送され、“地獄の恐怖体験”をゲストたちが発表した。

稲田は「超大物歌手の前で」と切り出して「かまいたちさんの『かまいガチ』に2人で呼んでいただいた」と、お笑いコンビ「かまいたち」の冠番組に出演。

そこで「その時の回が浜崎あゆみさんが来られる」と歌手の浜崎あゆみと共演。オファーの経緯については「Xで熊元さんが浜崎あゆみさんのものまねを何個かあげてて。それに本人が反応してくれたりしたのをスタッフさんが知ってくれてたので」と明かした。

浜崎本人の目の前でものまねすることになったが、当日は「28人くらい浜崎あゆみさんのスタッフさんとかいた。見たことないくらい人がいて…」と圧倒された。これにより「熊元さんがタイトル言うんですけど…そのタイトルが15回くらい出なくて。全部噛んで止まったりとかして…3回目ぐらいまではみんな笑ってたけど、3回目ぐらいから“マジ?この子?”みたいな」と不穏な空気に包まれた。

当時について熊元は「途中から…タイトルを3回噛んだ時点でここから先1個もウケない。絶対に…っていうのが頭にあるから…」とパニックになっていたことを振り返った。