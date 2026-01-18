阪神のドラフト1位・立石（創価大）が17日、下肢の張りのため、日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎での新人合同自主トレで途中リタイアした。ベースランニングの際に下半身に異変を感じたもようで、急にスピードが緩んだ。すぐに他の新人選手らの輪から離れ、歩いてベンチへ下がると、トレーナー陣に申告して中断。その後キャッチボールは行ったものの、内外野ノックとポール間ダッシュなど足を使うメニューには参加しなかった。

3球団競合の末に入団した黄金ルーキーのアクシデントに、球団首脳やコーチ陣、トレーナーが集まるなど一時騒然とした。球団広報は「下肢の張りがあり、メニューから外させた。今後は様子を見ながらになりそう」と説明。この日は病院に行かず、18日はもともと練習がなく、19日以降は状態を見ながらの判断となる。

立石は球場を引き揚げる際に道具の入った大きなバッグを背負い、しっかりと自分の足で歩いて笑顔も見せていた。大事を取って自らブレーキをかけたようにも見えた。7日からの合同自主トレは順調にメニューを消化し、第3クールもこの日で終了。2月1日のキャンプインでは1軍の宜野座スタートが期待されている。 （畑野 理之）