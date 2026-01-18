阪神は17日、1995年に発生した阪神大震災の犠牲者を追悼し、球団幹部や新人選手ら約60人が兵庫県尼崎市のファーム施設「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で黙とうをささげた。新人合同自主トレに参加したドラフト2位・谷端将伍内野手（21＝日大）は24年元日に能登半島地震を経験。復興が進んだ神戸や、いまだ大きな傷痕が残る故郷の被災者の心に、光をともす全力プレーを誓った。

もう2年以上たったというのに、谷端は昨日のことのように言葉を紡いだ。日大2年だった24年1月1日。午後4時10分に発生した激しい揺れによって、家族だんらんの和やかな空気は一瞬で吹き飛んだ。津波の到達予想時刻と避難を、テレビ画面のニュースキャスターが大声で叫ぶ。谷端一家は一目散に自家用車に乗り込み、近くの山へ逃避した。

「家族で初詣に行く少し前だった。実家は能登の方ではないので大丈夫だが、祖父母が能登の方で…。写真も送られてきたが、本当に住める状態ではなくなっていた。凄く悲しい気持ちになった」

能登半島から車で2時間以上南に下った谷端の出身地・白山市は、人的、住家被害とも甚大ではなかった。だが、祖父母が暮らしていた志賀町は死者、重傷者も出ている。住まいを奪われた祖父母は、谷端の実家近くの仮設住宅に引っ越した。「多分、まだ（志賀町に）戻れる状況じゃない。でも（祖父母は）前を向いている」――。ならば、元気な自分は全力でプレーするのみだ。苦境の中でも支えてくれる家族や仲間のため、谷端には果たすべき使命がある。

「能登の祖父母も、震災で凄くつらい思いをした中で、僕が日大の寮に戻るときには“頑張ってこい”と声を掛けてくれた。どんな時でも応援してくれている。親戚以外にも、いろんな方が応援してくれているが、その人たちのためにも、という思いがあった」

阪神大震災は、04年3月生まれの21歳にとって教科書の中の出来事かもしれない。だが関西を本拠地とする阪神に入団した以上、勇気づける躍動は義務といっていい。新人合同自主トレ開始前の午前10時ごろに犠牲者へ黙とうをささげた。新たに生まれた決意が心に宿った。

「今こうやって野球ができていることは当たり前じゃない。感謝の気持ちを持って、一日一日、大切に生きていきたい。誰が見ても“全力で頑張っている”というところは見せたい。素直に、謙虚に頑張っていきたい」

着実に復興が進む神戸。一方、能登には依然として深い傷痕が残る。己の一投一打、一挙一動で、双方の被災者の心を照らす。 （八木 勇磨）

◇谷端 将伍（たにはた・しょうご）2004年（平16）3月17日生まれ、石川県白山市出身の21歳。小1で野球を始め、星稜中では軟式野球部に所属。星稜高では甲子園出場なし。東都大学リーグの日大では1年春から出場し3年春、秋に首位打者。25年ドラフト2位で阪神入り。1メートル78、80キロ。右投げ右打ち。

≪丹波市出身ドラ4早瀬は「勇気を与えられる選手に」≫

ドラフト4位の早瀬は兵庫県丹波市出身で、31年前は両親が被災したという。「すごく揺れたと聞きました。小学5年の社会見学では神戸市の施設で当時の写真を見たり、揺れを体験したり。いま普通に野球ができることに感謝をして、語り継いでいくのが必要。そのために勇気と感動を与えられる選手になりたい」。黙とうの間、関西を盛り上げるべくさらなる飛躍を誓った。