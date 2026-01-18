阪神の湯浅京己投手（26）が17日、沖縄県宜野座村で、小幡や茨木と行う自主トレを公開した。昨季途中に国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」から2年ぶりに復帰して40試合に登板。残り32となった通算100ホールドを一つの目標に設定した。

晴天の宜野座に充実感あふれる笑顔が輝いた。マウンドでの投球など約8時間、体を動かした右腕。さらなる飛躍を期すべく、「（100ホールドは）今シーズン中に頑張りたい。そういう数字は積み重ねたい。終わってみれば（到達している）という感じで」

球団では過去に5人しか達成していない記録。今季中の到達にはシーズン通して勝ちパターンの一角を担うことが鍵になる。24年に胸椎黄色靱帯骨化症の手術を受けた右腕。昨季は1軍復帰を果たしたが「プレートが入っているような感じ」と説明したように、背中の可動域低下などの症状と戦いながらの登板だった。1年間安定したパフォーマンスで大台をクリアするため、やりを使用する「ジャベリックスロー」の本格導入も検討している。

「オヨ（及川）と甲子園でやってみた時に良かった。背中、肩が固くならないように、ほぐせるという意味合いがある」

ドジャース・山本由伸も取り入れているトレーニング。自主トレではキャッチボールの際に実施している。「（背中は）投げるのに大事な部分。去年以上に気を使ってやりたい」と語る右腕にとって、“やり”が強い味方となりそうだ。

同じ病気を患い、先に手術を受けた三嶋一輝投手の引退がDeNAから同日に発表された。「手術前、後にかかわらず相談させていただいていた」と多くのアドバイスをもらってきた。「“この病気になって、完全復活した人はいない”と言われている。自分が頑張っていい成績を残して、それを払拭できれば、少しは恩返しになる」。仲間のためにもリリーフエースとしてフル回転した22年の輝きを取り戻す。 （松本 航亮）

≪スケートボード草木ひなのも参加≫

○…自主トレ仲間からも大きな刺激をもらっている。スケートボード女子パークで24年のパリ五輪に出場した草木ひなの（17＝スターツ）も参加。室内での体幹トレーニングでは圧倒的なバランス力からヒントをもらうことが多く、相乗効果を感じている。草木は、「湯浅さんと一緒にロス五輪出場が目標」と語り、湯浅も「はい！」と笑顔で応じた。互いにレベルアップし、スポーツの祭典で再会する日を心待ちにした。